Sayıştay raporları yazıldığıyla kalıyor

Mahkemeden çok rapor hazırlayıp kamuoyuna duyuran bir kuruma dönüştürülen Sayıştay’ın tespitlerini hiçbir kamu kurumu dikkate almıyor.

Gazetecİ Mustafa Kömüş, “Bakanlıklar bile Sayıştay’ı takmıyor” başlıklı bir haber hazırladı. Haberde Kömüş şunları yazdı: “Sayıştay 2023 yılına ilişkin kamu idareleri denetim raporlarını geçen hafta yayımladı. Bu hafta içinde birçok gazete veya televizyonda raporlara ilişkin haberler yapıldı ve üstüne konuşuldu. Ancak raporlarda dikkat çekici bir detay var ki her yıl raporlar paylaşılırken atlanıyor. Önceki yıllarda tespit edilen bulguların denetlenen yılda kamu idaresi tarafından yerine getirilip getirilmediği de raporlarda yer alır. Geçen hafta yayımlanan raporlarda da özellikle bakanlıkların birçoğunun Sayıştay’ın raporlarını dikkate almadığını gördük. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Sayıştay’ın tespit ettiği bulgularda neredeyse hiçbir iyileştirme yapmadı. Tek tek bakanlıklara baktığımızda sonuç tek bir yere varıyor: Sayıştay yazıyor, kimse takmıyor.”

Rapor hazırlayan bir kuruma dönüştürüldü

“Sayıştay Başkanlığı’nın sitesinde mahkemenin görevleri şöyle sıralanıyor: “Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.” Ancak Bakanlıkların dikkate almadığı Sayıştay artık sadece denetlediği kurumlardaki sorunları yazan ve rapor hazırlayan bir kuruma dönüştürüldü. Sorun sadece yerine getirilmeyen bulgulardan ibaret de değil. Rejim açısından en kritik kurumlar olarak görülen Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra İletişim Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Sayıştay raporlarında tek bir bulgu dahi yok. Kamuoyunun en çok tartıştığı bu kurumlarda tek bir olumsuz durumun denetime takılmamasını da dikkat çekici bir nokta olarak not almak lazım.”

Haber Merkezi