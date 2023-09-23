İKTİDARIN HEDEFİNDE OLAN SAYIŞTAY RAPORLARINDA BU YIL BULGU SAYISI ARTTI, ANCAK USÜLSÜZLÜKLERE YER VERİLMEDİ.

Usülsüzlükler gizlendi

SAYIŞTAY’IN 2022 yılına ait bakanlıklarla ilgili hazırladığı raporlarda bulgu sayısı arttı, ancak bunların çoğunluğunu yanlış muhasebeleştirme gibi teknik işlemler oluşturdu. Geçmiş dönemlerdeki Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlüklere ise yer verilmedi. Denetimler sonucunda toplamda 7,836 bulgu tespit edildi.

Devletteki çürüme sona ermeli

TÜM sansürlemelere rağmen, raporlarda bakanlıklardaki adam kayırmalar, liyakatsizlik ve usülsüzlükler göze çarpıyor. Vatandaşlar da Sayıştay’ın raporlarıyla ortaya koyduğu tüm bu olumsuzlukların bir an önce sona erdirilmesini, devlette çürümeye yol açan yolsuzluk, liyakatsizlik ve usülsüzlüklerin sona ermesini istiyor.

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Sayıştay raporlarının gereği yapılsın

Sayıştay’ın raporunda mali rapor ve tabloları etkileyen, mevzuata uygunluğa, kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin toplam 7,836 hata ortaya çıktı.

Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’na göre denetimler sonucunda toplamda 7,836 bulgu tespit edildi. Bu bulgular 2,247’si mali rapor ve tabloları etkileyen, 5,377’si mevzuata uygunluğa, 212’si ise kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin hataları içeriyor. 2021 yılı raporunda tespit edilen bulgu sayısı 7,639’du.

Bütçe rakamlarının doğruluğunu etkiliyor

Sayıştay’ın 2022 yılı denetim raporuna göre, Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılında toplam 7 milyar 96 milyon 707 bin 580 lira 51 kuruş olan bütçesi, 2022 yılında 10 milyar 942 milyon 311 bin 761 liraya çıktı. Yurt dışında personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı kaydedilen raporda, bazı işlemlerin 2021 yılında gerçekleşmesine rağmen bunların muhasebe kayıtlarında 2022 yılı işlemi gibi yer aldığının görüldüğü belirtildi. Raporda, yurt dışı teşkilatının harcamaları için yapılan ön ödemelerde ödemenin verildiği tarihteki kurların esas alınması gerekirken, önceki ayın son gününün döviz satış kurunun esas alınmasının bakanlığın bütçe rakamlarının doğruluğunu etkilediği vurgulandı.

Gelişme sağlanmadı

Sayıştay’ın 2022 yılı Ticaret Bakanlığı Denetim Raporu’nda; Bakanlık, TOBB ve özel bir şirket arasında gümrük kapılarının modernize edilmesine ilişkin 11 Ekim 2011 tarihinde imzalanan protokolle; işletme sürecinde elde edilen gelirlerden Bakanlık payına düşen kısmın yasal düzenlemelere aykırı olarak özel bir şirket adına açılan banka hesaplarında tutulduğu belirtildi. Kamu maliyesinin temel ilkelerine aykırılık teşkil eden bu durumun Bakanlık Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu’nda toplamda 67,5 milyon TL’lik hataya neden olduğu kaydedilen raporda, konunun daha önceki yıllarda da ele alınmasına rağmen bir gelişme sağlanamadığı vurgulandı.

Kuruluş amacına uygun değil

Sayıştay’ın 2022 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denetim Raporu’nda; Bakanlığın kendi bütçesinden ödemesi gereken elektrik, su, doğal gaz gibi cari giderleri ile il müdürlüklerine akaryakıt alımı, personele koruyucu güvenlik malzemesi alımı, fuar ve organizasyon giderleri, personelin yurt içi ve yurt dışı yolluklarının döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılandığı belirtildi. Raporda, bu durumun döner sermayeli işletmelerin kuruluş amacına uygun olmadığı saptaması yer aldı. Sayıştay, diğer kamu kurumları adına 2014-2018 arasında ve 2022 yılında görevlendirilen hava araçlarına ilişkin olarak toplam 9,1 milyon TL’lik uçuş giderlerinin ilgili kurumlar tarafından Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) bütçesine aktarılmadığını tespit etti. Bu meblağın 4,3 milyonluk kısmı Sağlık Bakanlığı’na ait bulunuyor.

Tutanak düzenlenmemiş

Sayıştay 2022 denetim raporunda göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın, eğitimi olmayan personele egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırdırdığı ortaya çıktı. Rapora göre, egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonunda hem eğitimsiz personel istihdam edilmiş hem de gerekli eğitim belgeleri bulunmadığı bilinmesine rağmen il müdürlükleri tarafından yetki belgesi verilmiş. Yönetmeliğe göre egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim alması zorunlu. Bu eğitimin de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirilmesi gerekiyor. Rapora göre ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri tespit edilmesine rağmen tutanak düzenlenmemiş ve idari para cezası uygulanmamış.

Ankara - Anka