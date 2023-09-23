Sayıştay şehir hastaneleri için de uyardı

Sayıştay Başkanlığı, “Kamu Özel İşbirliği Modeli” ile yaptırılan şehir hastaneleriyle ilgili raporunda Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu.

Sayıştay raporlarının gereği yapılsın Şehir hastanelerini işleten şirketlerin sözleşmeye aykırı davrandığı belirtilen raporda, Sağlık Bakanlığı’nın bu durum karşısında sözleşmeleri revize etmediği vurgulandı. Sayıştay Başkanlığı, kamu idarelerine ilişkin 2022 yılı denetim sonuçlarını açıkladı. Bunlar arasında en dikkat çeken denetim bulguları Sağlık Bakanlığı aleyhinde yapıldı. 179 sayfalık denetim raporunda, özellikle “Kamu Özel İşbirliği Modeliyle Yaptırılan Sağlık Tesisleri”ne ilişkin çok sayıda sözleşmeye aykırılıklar tespit edildi. DW Türkçe’nin haberine göre Sayıştay raporunda, şehir hastanelerinde görevli şirketler tarafından işletilen ticari alanlarda ihale dokümanı ve projelerde yer alandan daha fazla alanda faaliyet yürütüldüğü vurgulandı. Projede öngörülmediği halde İdare kullanımında olması gereken depoların ticari depo olarak kullanıldığı vurgulandı. Haber Merkezi

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