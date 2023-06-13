Schengen vize sorunu siyasî bir kriz

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, ret oranı yüzde 50’ye ulaşan Schengen vize başvuruları hakkında Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Tur şirketlerinin ve dış ticaret firmalarının zarara uğradığını, eğitim ve sağlık hizmetleri için Avrupa’ya gitmesi gerekenlerin mağdur olduğunu belirten Tarhan, “Yeni Dışişleri Bakanımızın gündeminde, vatandaşlık verilen sığınmacılar yüzünden vize alamayan Türk vatandaşları var mı?” diye sordu.

Gazete Duvar’ın haberine göre Schengen vize krizinin siyasi bir kriz olduğunu ifade eden Tarhan, sorunun çözümünün de siyasetle olacağını belirtti.

Tarhan, kontrolsüz biçimde ülke sınırlarına girerek, Avrupa Birliği ülkelerine iltica etmek isteyen sığınmacılara, Türk vatandaşlığı verilmesinin yeni bir krize sebep olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi