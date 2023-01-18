Seçim 14 Mayıs’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihini açıkladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını söyledi.

Erdoğan, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına “Yeter” diyecektir” ifadelerini kullandı. Önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli, “Seçim tarihi tartışması son bulmalı. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” çağrısında bulunmuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.