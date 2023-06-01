Seçim adaletinde sınıfta kaldık

Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi için hayata geçirilen Demokrasi için Medya (Media4Democracy) projesinin yöneticisi Yusuf Kanlı, “Seçimin temel ilkesi adil olmasıdır, hukukun altında yapılmış olmasıdır. Seçime katılanlara eşit şekilde muamele edilmiş olmasıdır. Bu açıdan tabii ki her yerde, her ülkede olduğu gibi iktidarda olanların biraz avantajı olur“ dedi.

VOA Türkçe’nin haberine göre Kanlı, “Ancak Türkiye’de iktidar gücü ve imkanları, şimdiye kadar hiç bu dönemde yaşandığı kadar bir tarafça diğer tarafı ezme, yok etme hatta tümden reddetme aşamasında kullanılmadı. Bu açıdan maalesef Türkiye sınıfta kaldı” diye konuştu. Kanlı şunları söyledi: “Sürecin olması gereken şeffaflığı, haberi olduğu gibi yansıtma gereği hatta haberin temel ögesi olan gerçeği halka ulaştırma görevi maalesef bu dönemde yerini yaygın bir şekilde dezenformasyona bıraktı. Bu gerek medya açısından gerekse siyasetin kendisi tarafından çok ciddi şekilde kullanıldı.” Haber Merkezi

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