Seçim güvenliği için gönüllüler aranıyor

Türkiye Gönüllüleri, Cumhuriyet’in en önemli kazanımı olan demokrasiye, seçmen iradesinin üstünlüğüne ve adalete inanan tüm vatandaşları Cumhuriyet’in 100. yılında yapılacak ‘Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde seçim güvenliği için görev almaya çağırdı.

Kendilerini adil, demokratik bir seçim için bir araya gelmiş gönüllüler olarak tanımlayan Türkiye Gönüllüleri, seçim sürecine bakışını da şöyle açıkladı: Vatandaş kimi isterse onu iş başına getirir. Millet ne derse o olur! Demokratik seçimler kâğıt üstünde böyle bir şey. Ama gerçekte neler olabileceğini hepimiz biliyoruz. Biz, ülkeye adaleti getirebilmek için önce “seçimde adaleti sağlamak” gerektiğini bildiğimiz için bir aradayız. Adil ve güvenilir bir seçimi gerçekleştirmeyi bütün siyasi farklılıkların ötesine geçen bir büyük dava olarak görüyoruz. Bizim için bu bir Türkiye Davası’dır. Seçmen iradesinin üstünlüğüne inanarak seçimlerde Türkiye Gönüllüsü olmak isteyenler, Türkiye’nin 81 ilinden veya yurt dışında yaşadıkları ülkelerden www.turkiyegonulluleri.org adresindeki ‘Gönüllü Ol’ butonuna basarak gönüllü olabilir ve @gonullutr sosyal medya hesaplarını takip ederek destek verebilirler.” Ankara - Anka

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