Seçim iptal edilir mi?

İstanbul’da yerel seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu seçimlerden 17 gün sonra mazbatasını aldı.

AKP ve MHP’nin İstanbul için yaptıkları olağanüstü itiraz başvurusu ise bugün görüşülmeye başlanacak. MAK Danışmanlık, seçimden sonra İstanbul’da yeni bir anket çalışması yaptı. Mehmet Ali Kulat araştırma sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. ‘Kararım değişir’ diyen seçmenin yüzde 78 ‘i Cumhur İttifakı’na oy vermiş 31 Mart seçimlerinin yenilenmesine yönelik, ‘Tercihiniz değişir mi?’ sorusuna yüzde 84 ‘Değişmez’, yüzde 16 ‘Değişir’ yanıtını verdi. ‘Kararım değişir’ diyen seçmenin yüzde 78 ‘i Cumhur İttifakı’na oy vermiş. ‘İstanbul seçimlerinde hile veya usulsüzlük yapıldı mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 61’i ‘Hayır’ yanıtını verirken, yüzde 39’u ‘Evet’ dedi. Seçimin iptal edileceğini düşünenler yüzde 32’de kaldı, kararsızların dağılımı ile katılımcıların yüzde 68’i İstanbul seçimlerinin yenileneceğini düşünmediklerini ifade etti.

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