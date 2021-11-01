Seçim isteyenler yüzde 60’ı geçti

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma 26 ilde, 2 bin 460 kişi ile yüz yüze yapıldı. Ankete göre İYİ Parti üçüncü sırada. AKP ve CHP’nin oyları birbirine çok yakın. Gazete Duvar’ın haberine göre ankette “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” sorusu soruldu Katılımcıların yüzde 62’si ‘’evet’’ cevabını verirken, yüzde 29,6’sı ‘’hayır’’, yüzde 8,4’ü ‘’kararsızım’’ dedi. Erken seçim olması durumunda sayacağım partilerden hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce şu sonuçlar elde edildi. AKP: 24.5. CHP: 24.4. İYİ Parti: 11.3. HDP: 8.6. MHP 6. DEVA: 4.9. Gelecek: 2.6. Saadet: 1.1. Diğer: 2.2. Kararsız/oy yok: 14.4. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.