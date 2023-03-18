Seçim ittifakları 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

Seçim ittifaklarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takviminin bugün itibarıyla başlamasıyla ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi sürecine de geçildi. YSK'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi bugün itibarıyla işlemeye başladı. Takvimin ilk günüyle seçim ittifakı sürecine de geçilmiş oldu. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek. AA

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