Seçim kanunu AYM’de

6 Nisan’da Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren seçim mevzuatı değişikliğini CHP, AYM’ye götürdü.

CHP Grubu, AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve kanunlaşan seçim mevzuatı değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. CHP, seçim kurullarını düzenleyen ve üç ay içerisinde yenilenmesini öngören maddeler ile cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan maddenin iptalini istedi. CHP aynı zamanda esasa ilişkin karar verilinceye kadar yürürlüğün durdurulması kararı verilmesini talep etti.

31 Mart vakası derecesinde

TBMM Anayasa Komisyonu CHP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, hazırladıkları başvuru dilekçesini değerlendirdi. Seçim mevzuatında değişikliğin AKP ve MHP’nin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kaboğlu, “İktidarlarını sürdürmek için tıpkı 2018 seçimleri öncesinde yaptıkları gibi, tam dört yıl beklediler, gelecek seçimlere en çok 14 ay kala bu yasa önerisini getirdiler. Aslında uygulanabilmesi için son iki aylık süre kalmıştı… AKP ve MHP’nin sayısal çoğunluğuyla, onların inadıyla; 31 Mart gecesi kabul edildi. 31 Mart vakası derecesinde olay bu” dedi.

Demokratik mi değil mi?

Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’ne esasa ilişkin karar verinceye kadar yürürlüğün durdurulması taleplerine ilişkin de “İvedi bir biçimde müdahale etmesini istedik. İki nedenle. Eğer bir baskın seçim olursa o zaman deneyimsiz kurullarla, kura yoluyla belirlenen kurullarla seçime gidilecek ve cumhurbaşkanı seçim yasaklarına tabi olmadan seçimlere gidilecek. Bunların önüne geçilmesi için Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye’nin demokratik devlet olup olmadığı konusunda karar vermesi söz konusu olacak. O nedenle de çok gecikmeksizin önümüzdeki haftalarda bu kararı vermesi en içten temennimizdir” dedi.

Ankara - Anka