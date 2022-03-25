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26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Seçim Kanunu AYM’ye gidecek

25 Mart 2022, Cuma 20:00
Türkiye’de AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatı teklifi, siyasi partiler arasında ittifak kurulmasını engelleyici hükümler içermesi nedeniyle sert tartışmalara yol açarken, CHP seçim kurullarıyla ilgili hüküm aleyhinde Anayasa Mahkemesi’nde davacı olacaklarını açıkladı.

VOA Türkçe’nin haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İlçe seçim kurullarına yaptıkları müdahale, Anayasa’ya açıkça aykırı. Ocak 2022’de oluşmuş Seçim Kurulu’nu lağvedip, en kıdemli hakim yerine kendi teşkilatlarından yargı teşkilatına devşirdikleri birtakım kişileri İlçe Seçim Kurulu Başkanı yapma çabasını Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi

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