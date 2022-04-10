Seçim kanunu AYM’ye taşınıyor

CHP, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim kanunudaki 3 maddenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Yeni seçim kanuna yönelik tartışmalar devam ederken, konu yüksek yargıya taşınıyor. NTV’nin haberine göre partinin hukukçu kurmayları, seçim kanununun 3 maddesinin iptali için dilekçe hazırladı. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı başvuruda; il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek. Haber Merkezi

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