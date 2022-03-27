Seçim kanunu Meclis’te görüşülecek

AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Adalet Komisyonu’nda, salı 15.00’te kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek üzere toplanacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu da çarşamba günü saat 15.00’te toplanacak. Komisyonda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi görüşülecek. Ankara - Anka

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