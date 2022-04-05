Seçim kanununu hep birlikte AYM’ye götürün

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, Cumhur İttifakı’nın seçim kanununda değişiklikler öngören teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kanunun iptali için ‘görevin birlikte Anayasa Mahkemesi’ne gitmek olduğunu’ duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamada, “Daha önce başbakan ve bakanlara getirilen seçim yasaklarının bu değişiklik ile Cumhurbaşkanı’na getirilmemesi Anayasa’ya aykırıdır. Bu nedenle teklifin AYM’ye götürülmesi gerekiyor. Başvurunun tek parti tarafından değil, adil bir seçimin herkesin çıkarına olacağı düşüncesi ile bütün partilerin ortak imzası ile AYM’ye iletilmesinin çok daha değerli olacağını düşünüyoruz. Yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları süreci yakından izlemeli ve görüşlerini siyasi partilere iletmelidirler” denildi. Haber Merkezi

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