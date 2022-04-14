Seçim Kurulu başkanları değişiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz’a kadar yeniden belirlenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, YSK, aldığı kararla, il seçim kurulu başkanı ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanını belirleyecek kura çekimlerinde siyasi parti temsilcisinin ya da üyesinin hazır bulunabileceğine karar verdi. Bu kararla birlikte siyasi parti temsilcileri il ya da ilçe seçim kurulunda görev alacak hakimlerin kura çekiminde yer alabilecek. AA

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