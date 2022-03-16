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16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Seçim mühendisliği iktidarı kurtarmaz

16 Mart 2022, Çarşamba 01:33
MUHALEFET: İKTİDAR KAYBEDECEĞİNİ GÖRDÜĞÜ İÇİN SEÇİM KANUNUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR. SEÇİM MÜHENDİSLİĞİYLE SEÇİM KAZANILAMAZ.

KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ

DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp:  “İşinize geleceği düşüncesi ile seçim kanununda hangi değişiklikleri yaparsanız yapın, sonucu değiştiremeyecek, iktidarda iken katılacağınız son seçimi kaybedeceksiniz.”

SANDIĞIN GALİBİ OLAMAYACAKLAR

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: “Tarih seçim mühendisliğiyle seçimin kazanıldığını göstermemiştir. Bundan sonra iktidar partileri ne yaparlarsa yapsınlar, seçim yasalarındaki düzenlemelerle sandığın galibi olamayacaklar.”

GÜÇLÜ PARLAMENTO KAZANACAK

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu: “Şartlar ne olursa olsun, seçimi kazanacak olan kayıtsız şartsız milletin egemenliği ve güçlendirilmiş parlamentodur. Seçim sistemi öyle de olsa, böyle de olsa, bu yapı Türkiye’den tasfiye edilecek.”

MİLLET GÖRDÜ, NOTUNU VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: “Eğer bir hükümet seçim yasaları ile oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz bunların ne yaptığını gördü, notlarını verdi.”

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Seçim mühendisliği, iktidarı kurtarmaz

AKP ve MHP tarafından hazırlanan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliği ile ilgili muhalefet, seçim mühendisliğinin iktidarı kurtarmayacağı yorumunda bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, AKP ve MHP’nin TBMM’ne sunduğu ve seçim barajının %7’ye düşürülmesini de içeren ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin anlamının “nasıl daha az oyla daha fazla milletvekili çıkartırız arayış olduğunu, yani ilk seçimi kaybedeceklerinin itirafı olduğunu söyledi. Bu saatten sonra iktidarın Seçim/Siyasi Partiler yasalarında ne değişiklik yaparsa yapsın, süreleri dolduğunu ve gideceklerini söyleyen DP’li Şahinalp, “Halkımız yaşananların sorumlusu tek adam rejiminin sürmesi yerine, kuvvetler ayrılığı esasına dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden yana oyunu kullanacaktır. Hedefimiz; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile, kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının güvence altına alınmasıdır” dedi.

Kaybetme korkusunun eseri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, AKP ve MHP tarafından hazırlanan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğini “Tarih bize seçim mühendisliğiyle seçimin kazanıldığını göstermemiştir. Bu çalışmalar, iktidarı kaybetme korkusunun eseridir. Bu değişikliklerin arkasında yatan temel motivasyon millet iradesine yapılan bir saygısızlıktır. İktidar partileri artık seçimi mevcut kurallara göre kazanamayacağını anlayınca, çözümü kuralları değiştirmekte bulmuştur. Oysa tarih bize seçim mühendisliğiyle seçimin kazanıldığını göstermemiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde de iktidar partileri ne yaparlarsa yapsınlar seçim yasalarındaki düzenlemelerle sandığın galibi olamayacaklardır. Bu çalışmalar, iktidarı kaybetme korkusunun eseridir. Önümüzdeki seçimler, cumhurbaşkanlığının elindeki imkanların bir parti lehine seferber edileceği son seçim olacaktır” dedi.

Seçimi milletin egemenliği kazanacak

Değişikliğin ‘arızaları’ olduğunu söyleyerek ittifakları getirenlerin, ittifakları tasfiye ettiğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu, sonucun değişmeyeceğini söyledi: “Şartlar ne olursa olsun seçimi kazanacak olan ‘Kayıtsız şartsız milletin egemenliğidir.’ Ve bu güçlendirilmiş parlamentodur. Öyle de seçim sistemi olsa böyle de seçim sistemi olsa bu yapı Türkiye’den tasfiye edilecek ve Türkiye inşallah milleti ile kucaklaşmış daha demokratik, şeffaf bir siyasi partiler ve seçim kanunu ile yoluna devam edecektir.” CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifine ilişkin “Eğer iş başında bir hükümet seçim yasaları ile oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Terzi - ANKARA

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