Seçim öncesi baskı arttı

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: HÜKÜMET ARTAN SANSÜR YETKİSİYLE MEDYAYI SUSTURMAK İSTİYOR.

HUKUKTAN UZAKLAŞMAYA İVME - RTÜK’ÜN HAKSIZ CEZALARI

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) 2023 raporunun Türkiye bölümünde, Türkiye’de seçim öncesi hükümetin medya ve yargıda güçlü denetim uyguladığı belirtildi.

Merkezi New York’ta bulunan ve dünyadaki insan hakları ihlallerini araştıran İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2023 raporunu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde aralarında VOA Türkçe’nin de bulunduğu medya kuruluşlarının internet sitelerine getirilen erişim yasağı da yer aldı.

Raporun Türkiye bölümünün giriş kısmında ülkede 2023’ün ilk yarısında yapılması planlanan seçimlere atıfta bulunuldu. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “otoriter hükümetinin düzenli olarak hükümet karşıtı olarak algılanan kişileri hedef aldığı, medya ve yargı üzerinde güçlü denetim uyguladığı” tespitine yer verildi.

Hükümeti eleştirenlere keyfi ceza

Raporda Türkiye’de yazılı basın ve özel televizyon kanallarının hükümetle yakın ilişkileri bulunan şirketlerde olduğu ve bu durumun haber ve yayın içeriklerine de yansıdığı belirtildi. Türkiye’de bağımsız medyanın daha çok online platformlar aracılığıyla faaliyet gösterdiği; ancak yetkililerin düzenli olarak eleştirel içeriğin kaldırılması talebinde bulunduğu kaydedildi. Türkiye’de yürürlükte olan terörle mücadele yasası kapsamında gazeteciler hakkında kovuşturma açıldığı belirtildi. Bu yılki raporda Türkiye’de 2019 yılında yürürlüğe giren ve internette faaliyet gösteren medya şirketlerinin ve platformların hükümet çizgisindeki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) lisans almalarını öngören yasa hatırlatıldı. RTÜK’ün sık sık, hükümeti eleştiren az sayıdaki televizyon kanallarının yayınlarına keyfi cezalar verdiği ve bu kanalların yayınlarının zaman zaman geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi