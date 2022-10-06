İKTİDARIN GEÇEN DÖNEMDE GEÇİREMEYİP YENİ YASAMA DÖNEMİNDE MECLİSE YİNE GETİRDİĞİ SANSÜR KANUNUNA TEPKİLER DEVAM EDİYOR.

TEPKİLER YOĞUNLAŞIYOR

Geçen dönemde Meclise getirilip tepkiler üzerine Ekim’e bırakılan “Dezenformasyon/sansür kanunu”na gazeteci örgütlerinden, siyasetten ve toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler daha da yoğunlaşarak devam ediyor.

KİMSE AĞZINI AÇAMASIN

DEVA Partisinden Yeneroğlu: “Hedef gazetecilerin haber yapmaktan korktuğu, insanların fikrini söylemekten çekindiği bir toplum oluşturmak ve seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmak.”

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Seçim öncesi hedef herkesi susturmak



DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, dezenformasyon yasası ile ilgili, “Bu kanun teklifiyle amaçlanan şey; seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmaktır” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu gündemde olan dezenformasyon yasasının bir sansür yasası olduğunu belirterek, “Bu kanun teklifiyle amaçlanan şey, toplumda endişe ve korku yaratarak kimsenin konuşamadığı, gazetecilerin haber yapmaktan korktuğu, insanların fikrini söylemekten çekindiği bir toplum oluşturmak ve seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmaktır” dedi.

Tüm tepkilere rağmen ısrarcılar

Yeneroğlu, “İstenmeyen haberi yapanın da yayanın da ceza alacağı, yerel gazetelerin ağır şekilde etkileneceği, mesleki mücadele veren gazetecilerin cezalandırılacağı bu kanun teklifine ‘Hayır’ diyor gazeteciler. Milletvekilleri olarak aylardır biz de tepki veriyoruz. İktidar ve ortakları ise tüm tepkilere rağmen bu teklifte ısrarcı. Meclisin ilk gündeminin, iktidara yakışır bir biçimde yine yeni yasaklar olmasını istiyorlar. Bu nedenle, maalesef teklifin Genel Kurul’a gelmesiyle yangından mal kaçırırcasına, tartışılmadan, hızla görüşülüp kabul edileceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin belirsizlik ve muğlak kavramlarla dolu olduğunu ifade eden Mustafa Yeneroğlu, “İktidarın yoğun baskısı altında olan mahkemeler herhangi bir haberi, yorumu ya da sosyal medya paylaşımını bu kanuna dayanarak suç olarak değerlendirebilecektir. Haberi yapan gazeteci, yorumu ya da paylaşımı yapan kişiler ise gözünü cezaevinde açacaktır. Elbette bu muğlak kavramlar, bilinçli bir tercihin sonucudur. Kanun teklifini hazırlayanlar bu belirsizliğin basın camiasında ve toplumda meydana getireceği endişenin farkındadırlar. Zaten istedikleri şey de tam olarak budur” şeklinde konuştu.

Birçok maddesi Anayasa’ya açıkça aykırı

Dezenformasyon yasa teklifinin sadece 29. maddesi değil, pek çok diğer maddesi de Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” başlıklı 13. maddesine açıkça aykırı olduğunu da söyleyen Mustafa Yeneroğlu, bu yasanın meclisten geçtiği an Türkiye’de zaten can çekişen ifade özgürlüğünün daha fazla tehditle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Yeneroğlu, “Bu kanun teklifiyle basın özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün, toplumun haber alma hakkının, siyasal katılma hakkının, düşünce ve ifadeyi özgürce açıklama hakkının daha fazla yok edilmesi tehlikesi hiç olmadığı kadar gerçekleşmeye yakındır” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA