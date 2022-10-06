"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Seçim öncesi hedef herkesi susturmak

06 Ekim 2022, Perşembe
İKTİDARIN GEÇEN DÖNEMDE GEÇİREMEYİP YENİ YASAMA DÖNEMİNDE MECLİSE YİNE GETİRDİĞİ SANSÜR KANUNUNA TEPKİLER DEVAM EDİYOR.

TEPKİLER YOĞUNLAŞIYOR

Geçen dönemde Meclise getirilip tepkiler üzerine Ekim’e bırakılan “Dezenformasyon/sansür kanunu”na gazeteci örgütlerinden, siyasetten ve toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler daha da yoğunlaşarak devam ediyor.

KİMSE AĞZINI AÇAMASIN

DEVA Partisinden Yeneroğlu: “Hedef gazetecilerin haber yapmaktan korktuğu, insanların fikrini söylemekten çekindiği bir toplum oluşturmak ve seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmak.”

***

Seçim öncesi hedef herkesi susturmak

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, dezenformasyon yasası ile ilgili, “Bu kanun teklifiyle amaçlanan şey; seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmaktır” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu gündemde olan dezenformasyon yasasının bir sansür yasası olduğunu belirterek, “Bu kanun teklifiyle amaçlanan şey, toplumda endişe ve korku yaratarak kimsenin konuşamadığı, gazetecilerin haber yapmaktan korktuğu, insanların fikrini söylemekten çekindiği bir toplum oluşturmak ve seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmaktır” dedi. 

Tüm tepkilere rağmen ısrarcılar

Yeneroğlu, “İstenmeyen haberi yapanın da yayanın da ceza alacağı, yerel gazetelerin ağır şekilde etkileneceği, mesleki mücadele veren gazetecilerin cezalandırılacağı bu kanun teklifine ‘Hayır’ diyor gazeteciler.  Milletvekilleri olarak aylardır biz de tepki veriyoruz. İktidar ve ortakları ise tüm tepkilere rağmen bu teklifte ısrarcı. Meclisin ilk gündeminin, iktidara yakışır bir biçimde yine yeni yasaklar olmasını istiyorlar.  Bu nedenle, maalesef teklifin Genel Kurul’a gelmesiyle yangından mal kaçırırcasına, tartışılmadan, hızla görüşülüp kabul edileceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin belirsizlik ve muğlak kavramlarla dolu olduğunu ifade eden Mustafa Yeneroğlu, “İktidarın yoğun baskısı altında olan mahkemeler herhangi bir haberi, yorumu ya da sosyal medya paylaşımını bu kanuna dayanarak suç olarak değerlendirebilecektir. Haberi yapan gazeteci, yorumu ya da paylaşımı yapan kişiler ise gözünü cezaevinde açacaktır. Elbette bu muğlak kavramlar, bilinçli bir tercihin sonucudur.  Kanun teklifini hazırlayanlar bu belirsizliğin basın camiasında ve toplumda meydana getireceği endişenin farkındadırlar. Zaten istedikleri şey de tam olarak budur” şeklinde konuştu. 

Birçok maddesi Anayasa’ya açıkça aykırı 

Dezenformasyon yasa teklifinin sadece 29. maddesi değil, pek çok diğer maddesi de Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” başlıklı 13. maddesine açıkça aykırı olduğunu da söyleyen Mustafa Yeneroğlu, bu yasanın meclisten geçtiği an Türkiye’de zaten can çekişen ifade özgürlüğünün daha fazla tehditle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Yeneroğlu, “Bu kanun teklifiyle basın özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün, toplumun haber alma hakkının, siyasal katılma hakkının, düşünce ve ifadeyi özgürce açıklama hakkının daha fazla yok edilmesi tehlikesi hiç olmadığı kadar gerçekleşmeye yakındır” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'daki depremde 50 ev yıkıldı, 528 kişi yaralandı

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir

    Tek tabutta defnedilecekler...

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak

    Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin tartışmalı yeni adım

    Katar tezkeresi kabul edildi

    Keyfî bir suç uyduruluyor

    Dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane

    Başörtüsü yasağı bir daha yaşanmasın

    Kimin gazeteci olduğuna bürokratlar karar verecek

    Artık işimiz daha zor

    Şimdi de zorunlu emeklilik dayatması

    'Twitter dahi kapanabilir'

    PTT Genel Müdürlüğü’nden ayrımcılık iddiası

    ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı

    Beyaz Saray'dan 'stratejik rezerv' açıklaması

    Estonya: Savaşın sonunun başlangıcını görüyoruz

    ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

    "Ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan hamle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı
    Genel

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak
    Mikail YAPRAK

    En büyük tesellinin tecelli ettiği gece
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük zikirlerimiz sevap kazandırır mı?
    Genel

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir
    Cevher İLHAN

    “Başörtüsü istismarı”na karşı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tecrübe ile sağlıklı beslenme
    Ahmet Cemil Çökren

    Teknoloji ve çocuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.