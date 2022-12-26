Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, HDP’yi işaret ederek seçim değerlendirmesi yaptı:

“HDP’nin de desteğini almasıyla birlikte bu maç 57’ye 43 gibi 56’ya 44 gibi duruyor.” Gazete Duvar’ın haberine göre, seçim ittifaklarını değerlendiren Kulat, ‘’Şu anda Cumhur İttifakı elimizdeki veriler açısından baktığımızda yüzde 40 bandında, altılı Masa da yüzde 45 bandında kendini gösteriyor daha ziyade. Geri kalan 15 puanlık seçmen ise yaklaşık 10 puanı -belki bir puan eksik belki bir puan fazla- HDP’li seçmen, geri kalan üç-dört puan da diğer partiler dediğimiz minimal partilerde toplanıyor’’ ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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