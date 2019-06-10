Seçim stratejisi değişiyor: Erdoğan sahaya inmeyecek

İBB adaylarının seçim kampanyaları hakkında değerlendirmesi yapan ve kulis bilgisi paylaşan gazeteci ve uzmanlar Erdoğan’ın sahaya inmeyeceğini söylüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AKP’li Binali Yıldırım ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyaları Türkiye gündeminde önemli bir yere sahip. İBB adaylarının seçim kampanyaları hakkında değerlendirmesi yapan ve kulis bilgisi paylaşan gazeteci ve uzmanlar 31 Mart seçimlerinin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahaya inmeyeceğini söylüyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “VIP’i kimler kullanmış, seçim nereye gidiyor?” başlığıyla yayımlanan yazısında “İstanbul seçimlerine sosyal medya damgasını vurdu. Top bir Ekrem İmamoğlu’nun kalesinde, bir Binali Yıldırım’ın. Sosyal medyada ağırlıklı olarak negatif bir kampanya yürütülüyor. İlk başlardaki ‘Her şey çok güzel olacak’ kampanyası hariç. Onun dışında enformatik rezalet yaşanıyor” ifadesini kullandı.

Nefesleri yetecek mi belli değil

Selvi, “İstanbul seçimlerinde son 12 güne girildi. Ekrem İmamoğluKaradeniz oylarını, Binali Yıldırım ise Kürt oylarını elde etmek için yoğun bir çaba içinde. Binali Yıldırım, Diyarbakır ve Şanlıurfa gezilerinin, ’Kürdistan’ söyleminin İstanbul’daki Kürt seçmene olumlu yansımasını bekliyor. Ama diğer grupları ürkütmemek için Kürt söylemi üzerinde fazla ısrarlı olunmayacak. AK Partililer, ’Yukarıya doğru bir tırmanış başladı’ diyorlar. Ama nefesleri yetecek mi belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise sahaya inmesi düşünülmüyormuş” bilgisini paylaştı.

Seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak kaybederse yine o kaybedecek

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara inip inmeyeceği konusundaki belirsizlik netleşemeye başladı. Yeni Şafak’tan Mehmet Acet’e konuşan AKP’nin önde gelen isimlerinden birisi, “Hareket noktamız şu şekilde: Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek... CHP, İstanbul seçimlerini Cumhurbaşkanımız ile bir yarışa dönüştürmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan’a kaybettirme üzerine bir strateji izliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Acet yazısında, “Araya girip sordum: “Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan topa girmeyecek mi? Mesela 39 ilçede tek tek miting yapacağı söyleniyor” diye. “Bizden böyle bir açıklama duydunuz mu?” diye mukabelede bulundu muhatabım. Bu ifadelerden en azından şimdilik miting planının rafta tutulduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Şimdi rejim de tehlikeye düştü

BirGün yazarı Erk Acarer, 23 Haziran’da tekrarı yapılacak olan İstanbul seçimine dair değerlendirmede bulundu. “AKP açısından kaybedilecek olan sadece belediyeydi şimdi oturtamadıkları rejim de tehlikeye düştü” diyen Acaerer, “Binali Yıldırım, simit tepsisi taşıyıp, kanka muhabbetleriyle vakit geçirirken, gerçekte olanı analiz yeteceğinden yoksun olsa da Erdoğan ve AKP şahinleri durumun farkında” dedi. Kendisine “İstanbul’u kaybeden iktidarı kaybeder ya ikinci kez kaybeden?” sorusunu yönelten Acarer, “Yakında ikinci kez kaybedenin düştüğü durumu da izleyeceğiz” dedi. Acarer’in “İstanbul’u kaybeden iktidarı kaybeder ya ikinci kez kaybeden?” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle: “Ortada büyük bir beka sorunu olduğu doğru. Ancak bu söylendiği gibi toplum ya da ülkeyle ilgili değil. Siyasi iktidarın kendi geleceğine ilişkin. El değiştiren belediyelerde görülmemiş yolsuzluklar olduğu bir bir belgeleniyor.

Hukuksuzluk da kara propaganda faaliyetleri de ters tepiyor

Bunlar yetmezmiş gibi çağdışı propaganda faaliyetleriyle toplum geriliyor, tehdit ediliyor. AKP, Saray ve onun ‘Arka bahçesi’ hiçbir somut delili olmayan seçim iptalinin ardından sadece haksızlığı değil hukuksuzluğu da sürdürüyor. Ne var ki hukuksuzluk da kara propaganda faaliyetleri de ters tepiyor. 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri süreci hafızalarımıza şimdiden tuhaf izler bırakmaya başladı. Sahi AKP belediye başkanı adayı olarak, halkın seçtiği Başkan Ekrem İmamoğlu’na karşı yarışan kim? Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu yoksa ‘düşük profilli’, ‘vasıfsız siyasetçi’ Binali Yıldırım mı? Bu sorunun tersten okunması durumu, daha da karmaşıklaştırıp, AKP açısından da işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor. Çünkü gelinen noktada, 2 liderin yarıştığı izlenimi ortaya çıkıyor. Biri parlamentoyu, diğeri tek adamlığı temsil ediyor. Eskisi; yasama yürütme ve yargıyı elinden düşürmemeye çalışıyor, alternatifi ise her fırsatta demokrasiyi yüceltiyor.