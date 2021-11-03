Seçim yaklaştı, EYT hatırlandı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), yıllardan beri sorunlarına çözüm bekliyor.

Her seçim öncesinde EYT’lilerin sorununun çözüleceğine dair haberler gündeme gelir. Fakat şimdiye kadar bir türlü bir çözüm hayata geçirilmedi. Yıllardır süren mücadelede bugünlerde yeni bir umut filizlenmeye başladı gibi. Sebebi ise sorunun çözüleceğine dair iktidara yakın medyada artan haberler. Independent Türkçe’nin haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran, her seçim öncesinde benzer iddiaların ortaya atıldığını söyleyerek, “Basında çıkan açıklamalara güvenimiz kalmadı. Umarım güzel şeyler olur ama ağzımıza bir parmak bal çalacak çözümleri kabul etmeyeceğimiz bilinmeli” dedi. Haber Merkezi

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