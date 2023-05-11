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11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Seçim yarışı adil değil

11 Mayıs 2023, Perşembe 01:00
14 MAYIS SEÇİMİ, TEK ADAM REJİMİNİN DAHA DA KATMERLİ HALE GETİRDİĞİ ADALETSİZ SİSTEMLE YAPILAN SON SEÇİM OLSUN.

EŞİT ŞARTLARDA YARIŞMIYORLAR

Hukukçu Mehmet Gün: “14 Mayıs'ta adaletsiz bir seçime gidiliyor. Diğerleri ile eşit yarış içinde olmaları gereken devleti yönetenler muhalifler ile eşit şartlarda yarışmıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlar seçim yasaklarından muaf. YSK’ya göre bakanlar, yetkileri kullanan, ayrıcalıklı, sorumsuz, fakat ne olduğu belirsiz ucubeler sanki.”

KAÇ MAKAM ARACI KULLANILIYOR?

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: “Cumhurbaşkanı, seçim kampanyasında kaç makam otomobili, uçak ve resmî hizmete mahsus vasıta kullanıyor? Hangi bakanlar genel seçim kampanyasında bakanlığın imkanlarını kullanıyor? Kamu araçlarının yakıt masrafı 85 milyonun vergilerinden mi karşılanıyor?”

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Seçim yarışı adil değil

Hukukçu Mehmet Gün, seçimle ilgili “Muhalifler eşit şartlarda yarışmıyor.Cumhurbaşkanı ve bakanlar seçim yasaklarından muaf” dedi.

Hukukçu Mehmet Gün, yetkinreport.com’da bir yazı kaleme aldı. “Adaletsiz seçimden çözüm ve ilerleme çıkaralım” başlıklı yazısında Gün, “Seçimlere birkaç gün kaldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa giderek devleti tek başına yönetecek yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçeceğiz. Sonraki 5 yıl boyunca, devlet yönetimi hakkında sadece şikâyet edebileceğiz; hatalarını düzeltmek, eksiklerini gidermek ve doğru karar almalarını sağlamak için tek bir aksiyon bile alamayacağız. Yeni cumhurbaşkanı kimseye hesap vermeden, kimseyle istişare etmek zorunda olmadan keyfine göre bakanlar, baş danışmanlar, danışmanlar, bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlar atayabilecek. Eğer kendi kendini sınırlamaz ve demokrat bir tavır sergilemezse yeni cumhurbaşkanı adeta hükümdarımız, atadıkları kimseler de kralın imtiyazlı adamları gibi olacak” dedi.

Devletin imkanlarını kullanıyorlar

Gün, 14 Mayıs’ta adaletsiz bir seçime girildiğini belirterek, “Gerçekten de adaletsiz bir seçime giriyoruz. Diğerleri ile eşit yarış içinde olmaları, en yetkin olanın kazanması gereken seçimlerde devleti yönetenler ile muhalifler eşit şartlarda yarışmıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlar seçim yasaklarından muaf. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre bakanlar, kamu görevlisi bile değil; kamu görevi yapan, yetkileri kullanan, ayrıcalıklı, sorumsuz fakat ne olduğu belirsiz ucubeler sanki! İktidar partisi ana muhalefet partisinin neredeyse iki katı oranında Hazine yardımı aldı. Yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve iktidar partisi devletin uçağını ve sair imkanlarını da kullanarak seçim kampanyası yürütüyor. 1950’lerdeki gibi bir seçim: adeta “devlet benim” diyen iktidardakiler iktidarı elde tutma, diğerleri de fethetme savaşı veriyorlar!” diye yazdı.

Devasa sorunları kısa sürede çözecek

Türkiye’nin önündeki zorlu tabloyu başarıya çevirmenin ilk şartının milli uzlaşma ve işbirliği ruhu oluşturmak olduğunu kaydeden Gün, şu ifadeleri kullandı: “Seçimden hemen sonra kimin kazandığına bakmaksızın iki tarafın da diğerine el uzatması, uzatılan eli sıkması ve toplumsal uzlaşma ruhu oluşturmak için çalışması şarttır. Toplumsal uzlaşma ruhu ülkemizin devasa sorunlarını kısa sürede çözmenin en sağlıklı yoludur. Toplumsal uzlaşmada en başta yargı ve hukukun üstünlüğü yer almalıdır. Ancak bu takdirde ülkemiz yeni yüzyılda çoktan hak ettiği ama bir türlü gerçekleştiremediği yeni bir şahlanma hikayesi yazabilecektir.”

Haber Merkezi

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