Seçim Yasası Meclis’e gelecek

AKP ile MHP’nin bir süredir üzerinde çalıştıkları Siyasî Partiler ve Seçim Yasası’nın Mart ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

AKP ve MHP’li yetkililerden edinilen bilgiye göre 15 maddelik teklif, seçim barajı ile seçimlere katılma yeterlilik şartlarından biri olan grup kurma şartı dışında çok önemli değişiklikler içermeyecek. DW Türkçe’nin haberine göre, teklifle yüzde 7’ye düşürülecek. Bir diğer önemli değişiklik ise grup kurma şartı ile ilgili olacak. Mevcut yasaya göre bir partinin seçimlere girebilmesi için 81 ilin en az yarısında, seçimden en az altı ay önce teşkilâtlanmasını tamamlamış olması ya da TBMM’de grup kurmuş olması gerekiyor. Yeni düzenleme ile, seçime katılma yeterliliklerinden birisi olan TBMM’de grup kurma şartı kaldırılacak. Haber Merkezi

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