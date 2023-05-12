Seçim, “yeniden bir olma” fırsatı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Candan Karlıtekin, Yeni Asya’yı ziyaret etti.

Ziyarette, güncel meselelere ilişkin görüşler paylaşıldı, değerlendirmeler yapıldı. Millet İttifakının, siyasi iktidarın oluşturup beslediği ve uzun zamandır nemalandığı ayrıştırıcı,kutuplaştırıcı vasatta memleketimiz için çok kıymetli bir birliktelik, bir mutabakat deneyimi olduğunun altının çizildiği görüşmede, gelinen noktada milletimizin, feraseti ve sağduyusuyla, mukadderatı açısından büyük önem taşıyan bu müspet gayrete sahip çıkacağı inancı ifade edildi. Çok samimi bir havada gerçekleşen görüşmede, 14 Mayıs seçimlerinin, milletimizin yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde bir ve beraber olması açısından büyük bir fırsat olduğu vurgulandı.