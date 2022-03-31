Seçimde parmak boyası şart

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, AKP ve MHP’nin teklif ettiği Seçim Kanunu değişikliğinin sandık güvenliğini tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.

Aksoy, bu nedenle parti olarak en azından kedilerin trafolara girmemesi, Anadolu Ajansının yayınlarının kesilmemesi, ölülerin oy kullanmaması için seçimlerde parmak boyasının yeniden kullanılması istediklerini söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden videolu mesaj paylaşan Aksoy, mükerrer oyların kullanılmaması için de parmak boyasının şart olduğunu ifade etti. Ankara - Ahmet Terzi

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