Seçimden sonra tufan gelecek

SP’li Mahmut Arıkan, “Esas problem 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanacak. Ülke çok daha büyük problemlerle çok daha büyük tufanlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, basın toplantısı düzenledi. Arıkan, şunları söyledi: “Önümüzdeki pazar günü TBMM’de yeni yasama yılı açılacak. Gönül isterdi ki; Meclis’in yeni yasama yılı ile beraber ülkedeki ekonomik kriz, ekonomik kriz konuşulsun, ülkedeki ekonomik problemler konuşulsun. Ülkedeki ahlaki ve manevi dezenformasyon konuşulsun. Bunlar konuşulmayacak. Ben buna ‘2 A: Ahlak ve Adalet ve 2 E: Ekonomi ve Eğitim diyorum’. Bunlardan uzak gündemli bir Meclis çalışmasına imza atacağız.”

Yine kutuplaştıracaklar

Arıkan, “Anayasa ile başlayacağız. Malum eylül ayındayız. Bize acı hatırası olan bir aydayız. 12 Eylül hadisesini hep beraber yaşadı bu ülke. 43 yıl oldu ama acılarını hale yaşayan birçok toplumumuzda kesimler söz konusu. Tabi bu askeri anayasanın 12 Eylül askeri darbesinin gölgesinde yapılan anayasanın değiştirilmesi mutlak bir ihtiyaç. Ama bugün acil problemlerimizin çözümü ile alakalı mevcut anayasa hiçbir engel teşkil etmemekte. Ekonomi çözülebilir, eğitim çözülebilir, ahlaki ve manevi tahribat, adalet bunlar biz çözülebilir. Ama iktidar ne hikmetse algı siyaseti üzerinden toplumu tekrar kutuplaştırmak için anayasa tartışmalarını gündeme getirecek” ifadelerini kullandı.

Nasıl geçinecekler?

“Bir de bizim tartışılmasını istediğimiz hususlar, iktidarın tartışılmasını istediği hususlar var ama bir de vatandaşın ısrarla tartışılmasını istediği hususlar var” diyen Arıkan şunları söyledi: “Vatandaş ekonomiyi konuşmak istiyor, 11 bin 500 TL asgari ücreti konuşmak istiyor. Bunlar gündem olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı dün yine bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile emekli maaşlarında ve asgari ücrette iyileştirme yapılacağını ifade ettiler. Ne zamanı işaret etti? Ocak ayını işaret etti. İyi de bu emekli ve asgari ücretli ocak ayına kadar nasıl geçinecek? Bunu anlamakta hakikaten zorlanıyoruz.”

Daha büyük problemlerle karşılaşacağız

Mahmut Arıkan, “Ülkede ekonomik anlamda esas tufan; altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani iddialı bir cümle olarak kullanmak istiyorum. Şu an ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar birer fragman. Esas problem 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanacak. Ülke çok daha büyük problemlerle çok daha büyük tufanlarla karşı karşıya kalacak. Hani güzel Anadolu’da sürekli kullanılan bir tabir var. ‘Zenginin gönlü oluncaya kadar fakirin canı çıkar’ derler. AK Partili iktidarının gönlü oluncaya kadar, Sayın Cumhurbaşkanı’nın, hükümet yetkililerinin gönlü oluncaya kadar emeklinin ve asgari ücretlinin canı maalesef çıkmış olacak” dedi.

Kars - Anka