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26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Seçime ayarlı ÖSYM hatası

26 Kasım 2022, Cumartesi
ÖSYM’NİN YKS tARİHİNİ 17-18 HAZİRAN OLARAK AÇIKLAYIP, DAHA SONRA AÇIKLAMAYI GERİ ÇEKMESİ KAFALARI KARIŞTIRDI. “SEÇİM TARİHİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?” TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ.

SEÇİM TARİHİ 5 YIL ÖNCEDEN BİLİNİYOR

ANAYASA gereği cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 18 Haziran’da yapılacağı 5 yıl önceden belliydi. O gün resmî faaliyetlerin kanunen yasak olmasına rağmen,  ÖSYM’nin YKS tarihini 17-18 Haziran olarak açıklaması akıllara sorular düşürdü.

SORULAR CEVAP BEKLİYOR

“Böylesi bir hata seçim tarihini öne çekmek için mi yapıldı? Erdoğan’ın adaylığının önündeki engel mi kaldırılmak isteniyor? Muhalefet bunu kabul edecek mi? Destici’nin ‘Seçim tarihi 16 Nisan’ açıklaması ne anlama geliyor?” sorularına yolaçtı.

 

Seçime ayarlı ÖSYM hatası

ÖSYM Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini 17-18 Haziran olarak açıklaması, normalde 18 Haziran 2023’te yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi tarihinin öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

YKS’nin  ikinci ve üçüncü oturumlarının yapılacağı 18 Haziran, aynı zamanda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin normal koşullarda yapılması gereken tarih. Bu durumda ya seçim ya da sınav tarihinin değiştirilmesi gerekiyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Prensip olarak seçim takvimiyle, sınav takvimi üst üste gelmez” açıklaması yaptı. Anayasa gereğince cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi, 5 yılda bir aynı gün yapılıyor. Seçim Yasası’na göre, 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü de oy verme günü olarak belirleniyor. 2018 seçimleri 24 Haziran’da yapıldığı için seçimin en geç 18 Haziran 2023’te yapılması gerekiyor ve savaş hali dışında ileri bir tarihe ertelemek de anayasa gereği mümkün değil. Ancak Meclis kararı ile seçim tarihi öne çekilebiliyor.

14 Mayıs ihtimali

AKP kulislerinde seçimin, hem YKS tarihi ile çakışma olasılığı hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci turun Temmuz başına denk gelecek olması nedeniyle seçimlerin öne çekilebileceği uzun süredir konuşuluyor. Anayasa gereği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 15 gün sonra yapılacak ve bu tarih de Kurban Bayramı’nın son gününe denk geliyor. Okulların kapanacak olması ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle sandığa gitme oranının düşeceği dikkate alınarak iktidar partisinde de seçimlerin bir ay öne çekilme olasılığı yüksek görülüyor. AKP’de seçim için Demokrat Parti’nin 1950’de tek başına iktidara geldiği tarih olması nedeniyle 14 Mayıs tarihi seslendiriliyor. Ancak seçim takviminin sıkışması halinde, 21 Mayıs’ta da yapılabileceği dile getiriliyor.

Haber Merkezi

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