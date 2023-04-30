"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Seçime gidiyoruz, bayram gibi olsun

30 Nisan 2023, Pazar 16:03
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Alt tarafı seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ilişkin soru üzerine sahadan aldığı izlenimlere yönelik değerlendirmede bulunan Akşener, seçimlerin birinci turda biteceğini, ikinci tura kalsa bile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını, Meclis’te de çoğunluğu sağlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi. Siyasetin sert bir dili olduğu ve ciddi bir kutuplaşmaya neden olduğuna ilişkin soruya karşılık Akşener, “milliyetçilik” adına ırkçılığı aşan çirkin bir dil oluştuğunu ve bunun topluma da yansıdığını söyledi.

Farklı düşünenler hain ilan ediliyor

Akşener, muhalefetin veya farklı düşünenlerin iktidar tarafından “hain, terörist” gibi ifadelerle yaftalandığını öne sürerek, “Mesela Sayın Binali Yıldırım’ın sözlerine çok üzüldüm. Sayın Erdoğan’a alıştık ama Binali bey saygı duyduğum, beyefendi bulduğum bir insandır. Böyle nasıl bir şeydi, üç kere izledim, kelimeleri dolaştırdı birbirine ve bize ‘işgal güçleri’ dedi” ifadesini kullandı. Türkiye’de doğduğunu, büyüdüğünü, Cumhuriyet’in imkanlarıyla, eğitimde sağlanan fırsat eşitliğiyle okuduğunu vurgulayan Akşener, “Bütün bunlara baktığınızda biz işgalci falan değiliz. Alt tarafı seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. ‘Ya Allah bismillah Allahu ekber’ diyerek cenge gidiyoruz sanki...” diye konuştu.

6 parti ortak miting yapacak

Seçim çalışmaları kapsamında dokunmadık yer bırakmadıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu çalışmalara önemli destek sağladığını dile getiren Akşener, “İzmir’de ilk defa 6 lider, iki belediye başkanı da dahil olmak üzere, bir arada ortak miting yapacağız. Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacağız” diye konuştu. Artık asla kavga çıkmayacağını vurgulayan Akşener, altılı masada yürütülen bir müzakere örneği olarak masadan kalkmalarının ardından gelişen olayları gösterdi. Akşener, hukuk, adalet ve demokrasinin tesis edilmesinden sonra gerçek yatırımcının Türkiye’ye geleceği görüşünü dile getirdi. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şırnak'ta trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    2022-2023 yılı yükseköğretim istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı

    Malatya - Akçadağ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor

    Doğruyu söyle, şeffaf ol

    Türkiye kucaklaşacak

    Sudanlılar'dan barış ve istikrar çağrısı

    Seçime gidiyoruz, bayram gibi olsun

    Erdoğan’a seçim güvenliği çağrısı

    Kahramanmaraş'ın rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

    YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak

    Değişimin adresi; adalet, hak, hukuk olacak

    Çavuşoğlu: Suriye rejimiyle iş birliği yapmak gerekiyor

    Dini istismar ediyorlar

    Seçimin anahtarı gençlerin elinde

    Meteoroloji'den Doğu bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı

    Fenerbahçe'den Sivas'ta kritik galibiyet

    İstişare ile yöneteceğiz

    Bakan Soylu'nun ‘14 Mayıs seçimi siyasî darbe girişimi’ sözüne tepkiler sürüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medyascope’a söylediklerimiz
    Ahmet BATTAL

    Uyanın, toplanın artık ey demokratlar
    Osman ZENGİN

    Hoş safâ geldiniz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve İslâmcı partiler
    Mehmet KARA

    Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmayın
    Risale-i Nur'dan

    Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslam’ı kendine alet etsin
    Bahriye Kavalcı

    Acziyet
    Rukiye Anar

    Abese suresi ile gelen mesaj
    Adnan NACİR

    Techno orucu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.