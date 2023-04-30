Seçime gidiyoruz, bayram gibi olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Alt tarafı seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ilişkin soru üzerine sahadan aldığı izlenimlere yönelik değerlendirmede bulunan Akşener, seçimlerin birinci turda biteceğini, ikinci tura kalsa bile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını, Meclis’te de çoğunluğu sağlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi. Siyasetin sert bir dili olduğu ve ciddi bir kutuplaşmaya neden olduğuna ilişkin soruya karşılık Akşener, “milliyetçilik” adına ırkçılığı aşan çirkin bir dil oluştuğunu ve bunun topluma da yansıdığını söyledi.

Farklı düşünenler hain ilan ediliyor

Akşener, muhalefetin veya farklı düşünenlerin iktidar tarafından “hain, terörist” gibi ifadelerle yaftalandığını öne sürerek, “Mesela Sayın Binali Yıldırım’ın sözlerine çok üzüldüm. Sayın Erdoğan’a alıştık ama Binali bey saygı duyduğum, beyefendi bulduğum bir insandır. Böyle nasıl bir şeydi, üç kere izledim, kelimeleri dolaştırdı birbirine ve bize ‘işgal güçleri’ dedi” ifadesini kullandı. Türkiye’de doğduğunu, büyüdüğünü, Cumhuriyet’in imkanlarıyla, eğitimde sağlanan fırsat eşitliğiyle okuduğunu vurgulayan Akşener, “Bütün bunlara baktığınızda biz işgalci falan değiliz. Alt tarafı seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. ‘Ya Allah bismillah Allahu ekber’ diyerek cenge gidiyoruz sanki...” diye konuştu.

6 parti ortak miting yapacak

Seçim çalışmaları kapsamında dokunmadık yer bırakmadıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu çalışmalara önemli destek sağladığını dile getiren Akşener, “İzmir’de ilk defa 6 lider, iki belediye başkanı da dahil olmak üzere, bir arada ortak miting yapacağız. Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacağız” diye konuştu. Artık asla kavga çıkmayacağını vurgulayan Akşener, altılı masada yürütülen bir müzakere örneği olarak masadan kalkmalarının ardından gelişen olayları gösterdi. Akşener, hukuk, adalet ve demokrasinin tesis edilmesinden sonra gerçek yatırımcının Türkiye’ye geleceği görüşünü dile getirdi.