Seçimi kaybedeceklerini kabullendiler

Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy, seçimlere 8 GÜN KALA iktidar cephesinden yükselen söylemlerin yenilgiyi kabul edişi temsil ettiğini dile getirdi.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 8 gün kala kamuoyu yoklamalarından çarpıcı sonuçlar yansımaya devam ediyor. Aksoy Araştırma Şirketi tarafından 1 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan son araştırma raporuna göre Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun %47,3’lük oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5.2 puan önünde olduğu belirtildi. Aksoy Araştırma Şirketi kurucusu Ertan Aksoy ile son düzlükteki bulgularını ve değerlendirmelerini Gazete Duvar’a anlattı.

Umudun haklı gerekçeleri var

Araştırma bulgularının gösterdiğine göre seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Ertan Aksoy, “Özellikle muhalif kesimlerde seçimlerin ilk turda biteceğine ilişkin umut bir hayli yüksek. Esasen bunun altının boş olmadığını ifade etmek gerekir. Öyle ki, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy bandının %47-48 dolaylarında seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu durum, seçimin kazanılması için gerekli oy olan %50+1’den 2-3 puan geride olunduğunu gösteriyor ki, bu 2-3 puanlık fark anketlerin hata payı içerisinde olan bir miktardır. Bununla birlikte seçimin son haftasına girerken, sık karşılaştığımız ‘seçmenin güçlü olana meyletme’ eğilimini de göz önüne aldığımızda bahsini ettiğimiz umudun haklı gerekçelerini görüyoruz” diye konuştu.

İktidar korku vadediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “14 Mayıs seçimleri siyasi darbe girişimidir” ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyanlar” sözleri ile ilgili Ertan Aksoy, “Bu söylemler yenilgiyi kabul edişi temsil ediyor. Öte yandan kaybetmeyi ise garanti altına alıyor. Öyle ki, bahsini ettiğimiz söylem biçimi iktidarın %30’luk sabit seçmenine temas ediyor olabilir ancak, potansiyel seçmenini ise olumsuz etkiliyor” diye konuştu. Bununla birlikte kaotik ortamlarda seçmenin umut vadeden tarafa yöneldiğini vurgulayan Aksoy, “İktidarın umuttan ziyade korku vadettiğini görüyoruz. Bu yitirmeyi temsil etmektedir. Muhalefet, büyük çoğunlukta haklı çıkmasına rağmen geçmişte birçok kez bu hataya düşmüştü. Ancak bugün açısından ders aldığını, maddi ve manevi olarak umudu örgütlediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.