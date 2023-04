14 MAYIS'TA YAPILACAK TARİHÎ SEÇİMDE GENÇLERİN ANAHTAR ROLÜ OYNAYACAĞI BELİRTİ-LİYOR. 13 MİLYON KAYITLI GENÇ SEÇMENİN YÜZDE 89’U SANDIĞA GİDECEĞİNİ AÇIKLADI.

Gençler sandığa sahip çıkacak

Türkiye Raporu’nun araştırmasına göre, kayıtlı 62 milyon seçmenin 13 milyonunu oluşturan gençlerin yüzde 89’u 14 Mayıs seçimlerinde sandığa giderek oy kullanacak. Araştırmada gençlerin yalnızca yüzde 2’sinin oy kullanmayacağının görüldüğü, yüzde 9’nun ise sandığa gitme konusunda kararsız olduğunu belirtildi.

Gençlerin tercihi muhalefet

13 milyon genç seçmenin 6 milyonu bu seçimde ilk kez sandık başına giderek, oy kullanacak. Türkiye Raporu araştırma direktörü Can Selçuki, genç seçmenlerin oy eğilimlerinin daha çok muhalefetten yana olduğunun görüldüğünü belirterek, “İktidar kanadı ise, gençlerden Türkiye ortalamasında aldığı desteğin altında destek alıyor” dedi.

Seçimin anahtarı gençlerin elinde

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin sonucunu kayıtlı 62 milyon 400 bin seçmenin 13 milyonunu oluşturan genç seçmen belirleyecek.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde kayıtlı 62 milyon 400 bin seçmenin 13 milyonunu genç seçmenler oluşturuyor. 13 milyon genç seçmenin ise 6 milyonu bu seçimde ilk kez sandık başına giderek, oy kullanacak. Yani bu seçimdeki her 5 seçmenden biri gençken, her 10 seçmenden 1’i de ilk kez oy kullanacak gençlerden oluşuyor. Türkiye Raporu araştırma direktörü Can Selçuki yaptıkları gençlik araştırmalarında gençliğin çoğunun sandığa gideceğinin görüldüğünü söyledi. Can Selçuki’nin araştırma direktörü olduğu Türkiye Raporu’nda, Şubat ayında 18-30 yaş arasındaki gençlere 14 Mayıs seçiminde sandığa gidip gitmeyecekleri soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre ankete katılan gençlerin yüzde 89’u “2023 seçimlerinde sandığa gidip oy kullanacak mısınız?” sorusuna, “Evet, kesinlikle oy kullanacağım” cevabını verdi. Yalnızca yüzde 2 oy kullanmayacağını ifade ederken, yüzde 9 ise sandığa gitme konusunda kararsız olduğunu dile getirdi. Genç seçmenlerin oy eğilimlerinin daha çok muhalefetten yana olduğunun görüldüğünü de kaydeden Selçuki, “İktidar kanadı ise, gençlerden Türkiye ortalamasında aldığı desteğin altında destek alıyor. İlk defa oy kullanacak seçmenden Muharrem İnce’ye ise büyük destek var” diye konuştu.

Yüzde 11 ikamet ettiği şehirde olmayacak

VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye Raporu araştırmasında yüzde 9 oranındaki kararsız genç seçmene sandığa gitme konusundaki kararsızlığının nedeni de soruluyor. Sonuçlara göre yüzde 56, “Desteklediğim siyasi bir parti/lider yok” derken, yüzde 15 “seçimleri önemsemediğini”, yüzde 13 de “desteklediğim partinin/liderin kazanmayacağını düşünüyorum” diyor. Yüzde 11 ise seçimlerin yapılacağı tarihte ikamet ettiği şehirde olmayacağını ifade ediyor. Bu oran depremlerin ardından uzaktan eğitim kararı alındığında şehir değiştiren ya da öğrenciliğinde adres değişikliği yapmış üniversite öğrencilerinin olduğuna işaret ediyor.

