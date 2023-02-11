Seçimler ertelenecek mi?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından Türkiye’de tarihi 14 Mayıs olarak belirlenen seçimlerin ertelenebileceği belirtildi.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir Türk yetkili “şu anda göründüğü kadarıyla seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının önünde ciddi engeller olduğunu” dile getirdi.

İsmi açıklanmayan yetkili, deprem bölgesinde ülke nüfusunun yüzde 15’inin yaşadığına ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğine dikkat çekerek seçimle ilgili bir karar vermek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansı, felaketin ardından depremzedelere yardımların ulaştırılmasındaki aksamalar ve kurtarma çalışmalarının başlamasında yaşanan gecikmelerden dolayı bölge halkının tepkili olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’nin önündeki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yirmi yıllık iktidarının en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği yorumunda bulundu. Öte yandan İYİ Parti lideri Akşener seçimlerle ilgili “14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum” dedi.

Haber Merkezi