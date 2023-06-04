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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Seçimlerde keyfilik egemen oldu

04 Haziran 2023, Pazar 21:51
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay “Keyfiliğin egemen olduğu, kamu imkanlarının tek yanlı ve hoyratça kullanıldığı ortamlarda, hakkaniyetli, adil bir seçimden söz etmek imkânsızdır” dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay “Seçim üstüne yazılar -1: Usulsüz ve eşitsiz” başlıklı bir yazı kaleme aldı. PolitikYol’da yazan Günay, “Bütün yurttaşların vergisiyle kamusal yayın yapan ve yasasında siyasi tarafsızlıkla ve taraflara karşı hakkaniyetli davranmakla ilgili yükümlülükler bulunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT, görülmedik ölçüde yanlı yayın yaptı. Sadece sn Cumhurbaşkanı değil, bütün sözcüleri, bakanlar, parti ve kurum temsilcileri TRT’de saatlerce görüşlerini anlatarak açık propoganda yaptılar. Muhalefete ayrılan süre dakikalarla sınırlı kaldı” dedi.

İmkan ve güçlerini kullandılar

“Öte yandan, seçim sürecinde başka bir çok usulsüzlük, yasalara ve anayasaya aykırılık yaşandı” diyen Günay, şunları söyledi: “2017 Anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar, seçilmiş değil, atanmış kamu görevlileri konumunda bulunuyorlar.  Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor ve görevden alınıyorlar, (madde 106/4). TBMM’ye karşı değil, Cumhurbaşkanına karşı sorumluluk taşıyorlar, (madde 106/7). Bu açıdan bir tür yüksek bürokrat (devlet sekreterleri) statüsündeler. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. maddesine göre atanmış kişilerin ‘seçimlerin başlangıcından bir ay önce’ görevlerinden istifa etmeleri gerekirken, kanunun emrettiği bu şarta da uyulmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar, görevlerinden ayrılmadan aday oldular; makam imkan ve güçleriyle seçim kampanyası yaptılar ve seçildiler.”

Tarihe ibret vesilesi olarak kazınacak

Günay, “Seçimler hiç bir zaman mutlak eşitlik şartları altında yapılmaz.  İktidarlar her dönem avantajlıdır. Ancak, adil ve demokratik seçimlerde taraflar, önce konulmuş olan kurallara  uyarlar. Seçim kampanyasının resmen ilan edildiği günlerde eşit şartlar altında kampanya yapma, engellenmeme, kamusal araç ve imkanlardan eşitlikle yararlanma hakkına sahip olurlar. Önceden belirlenmiş kurallara uyulmayan, keyfiliğin egemen olduğu, yasaların çiğnendiği, kamu imkanlarının tek yanlı ve hoyratça kullanıldığı ortamlarda, sonuç ne olursa olsun, hakkaniyetli, adil ve demokratik bir seçimden söz etmek zor, hatta imkansızdır. Bu açıdan, sanırım 2023 seçimleri, demokrasi tarihimizde, çok partili sistemin ilk seçimi -1946- gibi özel bir yer tutacak ve  ileride bir ibret vesilesi olarak incelenecektir. Şu farkla ki, 1946’da, genç muhalefetin bu ibretlik seçimde olanlardan sorumluluğundan söz etmek mümkün değilken, bu seçimde muhalefetin aczi yaşananların temel nedenleri arasındadır” dedi.

Haber Merkezi

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