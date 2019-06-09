Seçmen belirsizliğe son vermek istiyor

23 Haziran’daki seçimde sandık başında görev almak isteyenlerin sayısında artışa dikkat çeken Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Mustafa Köksalan, seçmenin, 31 Mart’taki belirsizliğe bir son vermek istediğini belirtti.

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Mustafa Köksalan, 23 Haziran’daki seçimde sandık başında görev almak isteyenlerin sayısında artış olduğunu söylüyor. Köksalan’a göre seçmen, 31 Mart’taki belirsizliğe bir son vermek istiyor. Oy ve Ötesi Derneği 2014 yılından beri sandık başlarında gönüllü olarak gözlemcilik yapıyor. Seçim öncesinde dernek tarafından eğitim verilen müşahitler, sandık başlarında görev alarak T3 adını verdikleri mobil uygulamaya ıslak imzalı tutanakları yüklüyorlar. Böylece dernek, elde ettiği tutanakları Yüksek Seçim Kurulu’nunkilerle karşılaştırarak seçimde usûlsüzlük yapılıp yapılmadığını teyit ediyor.

İki günde iki bin 600 kişi başvuruda bulundu

Gönüllülerin artış sebebi sorulan Köksalan, “Kurumsal olarak bir şey söyleyemem, ama... Bir önceki seçim iptal edildi. Bu nedenle vatandaş daha fazla katılım göstererek, denetimin içinde yer alarak bu belirsizliğe son vermek istiyor olabilir. Herhangi bir anket çalışması yapmadık. Tam olarak vatandaşı neyin motive ettiğini bilmiyorum. Az önce de söyledim, bir önceki seçimlerde gönüllü katılımı azdı. Ancak 23 Haziran için kayıtları açtığımızda, 31 Mart’ta görev yapan toplam kişi sayısından daha fazla gönüllünün ikinci günde görev talebinde bulunduğunu gördük. İki günde iki bin 600 kişi başvuruda bulundu. Bu demek oluyor ki seçim gününe kadar görev almak isteyenlerin sayısı daha da artacak” ifadelerini kullandı.

Gönüllülerimize eğitim veriyoruz

DW’den Tunca Öğreten’e konuşan Köksalan, “Hedefimiz İstanbul’daki 31 bin küsur sandığın her birinde bir gönüllü görevlendirebilmek. Bu yönde çalışmalar yapıyor, gönüllülerimize eğitim veriyoruz. Gönüllünün ilgisi seçimden seçime değişiklik gösteriyor. Gönüllülerimiz 31 Mart’ın aksine 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler için büyük ilgi gösteriyor, görev almak istiyorlar. Bir de biz müşahitlik yapıyoruz. Sandık kurulunda değiliz. Vatandaş olarak kurulu gözlemleyen, kanuna aykırı bir durum varsa uyaran taraftayız. Dolayısıyla bu tür etkenler gönüllülerimizi çok etkilemiyor” dedi.

Bizi arayanlara partilerini sormuyoruz

Demokrasi için çalışıyoruz diyen Köksalan, “Bazıları, yaptıkları haberlerle Oy ve Ötesi’ni baltalamaya çalışsa da biz demokrasi için çalışıyoruz. Çağrı merkezimize gelen telefonlarda kimseye siyasî görüşünü sormuyoruz. Dolayısıyla kimin hangi partinin seçmeni ya da üyesi olduğunu da bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz. Gönüllülerimiz arasında Ak Partili de var, CHP’li de, HDP’li, MHP’li de... Müşahitlerimiz, sandık başlarındayken kurul bir hata yapıyorsa, bunu kanuna dayalı olarak düzeltmeye çalışıyor. Tarafsızlık da tam bu arada devreye giriyor zaten. Tek arzumuz seçimlerin demokratik bir şekilde yapılması. Kişisel olarak son seçimlerde dile getirilen usûlsüzlük iddialarıyla, iktidar partisine oy veren seçmenin de seçim güvenliğine daha fazla önem vermeye başladığını düşünüyorum.”