Seçmen, kendi sandığından çıkan sonucu görebilecek

CHP, 14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde seçmenlerin kendi sandıklarından çıkan sonuçları öğrenmeleri için hazırladıkları sistemi aktive etti.

CHP, sandık kontrol sistemini açtı. Seçmenler, T.C. kimlik numaralarını girerek oy verdikleri sandıkta çıkan sonuçları kontrol edebiliyor. Sistem, Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen veriler ile seçmenin sandığındaki sonuçları kontrol etmesi için hazırlandı. Bir hata ya da uyuşmazlık tespit edilmesi halinde sayfada yer alan sorun bildirme alanından şikâyet formu oluşturulabiliyor. Haber Merkezi

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