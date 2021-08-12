Seçmen: Sınırlar kapatılsın

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden yedisi sınırların sığınmacılara tamamen kapatılmasından yana.

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı. Buna göre “Türkiye’ye sığınmak isteyenlere kapılar açılmalı” diyenlerin oranı yüzde 24,4 olarak kaydedilirken “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” diyenlerin oranı yüzde 9,1 olarak belirtildi. En çok yüzde 85’le İYİ Parti seçmeni sınırların sığınmacılara kapatılması gerektiğini savunurken yüzde 40,6’yla en çok MHP seçmeni “Türkiye’ye sığınmak isteyenlere kapılar açılmalı” dedi.

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