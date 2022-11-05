Seçmenin % 60’ı Millet İttifakı’ndan yana

Ertan Aksoy: Araştırmacı Ertan Aksoy, seçmenin yüzde 60’ının Cumhur İttifakı’na karşı Millet İttifak’ını desteklediğini söyledi.

Araştırmacı Ertan Aksoy Cumhur İttifakı’nın mevcut durumunu, seçim kampanyası sürecinde atacağı adımları değerlendirdi. AKP Grup Başkanvekillerinden Mahir Ünal’ın “harf devrimi” ile ilgili sarf ettiği sözlerine, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gösterdiği sert tepki sonrası Ünal’ın “affını” istemesi AKP içinde rahatsızlıklara yol açarken, Aksoy, “Artık MHP’nin çizdiği çemberde siyaset yapabilen bir AKP var” dedi. Cumhur İttifakı’nın gittikçe MHP’lileştiğini vurgulayan Aksoy’a göre MHP’lileşmiş AK Parti en başta geleneksel AK Parti seçmenine hitap etmiyor.

Cumhur İttifakı giderek MHP’lileşiyor

AKP ve MHP birlikteliğinin değerlendiren Aksoy, “Açıkçası bu ortaklıktan seçmen bazında kazanan olmadı. Bu ortaklık MHP’ye şunu verdi; MHP konforlu bir siyaset alanına geçti. İktidar ortağı oldu ama sorumlulukları olmadı. Bu nedenle de ittifak içerisinde kalmaya devam etti. Son dönem MHP tarafında şöyle bir ihtiyaç başladı; MHP, AKP’nin en çekirdek ideolojisi olan siyasal İslam’la ayrışma alanlarını daha görünür kılmaya ve hatırlatmaya dair bir ihtiyaç duymaya başladı. Dolayısıyla böylece MHP’nin siyasal İslam’la ayrışma alanlarını işaret etme ihtiyacı hissettiği bir döneme de girmiş oluyoruz. Artık MHP’nin çizdiği çemberde siyaset yapabilen bir AKP var. Bunun dışına çıkan, geleneksel siyasal İslam kodlarıyla hareket eden siyasiler, ittifakın dışına çıkma sonucuyla karşılaşıyor. Çünkü Cumhur İttifakı giderek MHP’lileşiyor” dedi.

MHP, AKP’nin emniyet sibobu

Gazete Duvar’ın haberine göre, “Bugün AKP 20 yılı aşkın süredir devam eden iktidarını ayakta tutmak için çaba harcıyor” diyen Aksoy, şöyle devam etti: “Kamuoyu yoklamaları çok büyük oranda Millet İttifakı’nın kazanacağını işaret ediyor. AKP bir ihtimalin peşinden gitmeyi tercih ediyor. Bu kendi içinde anlaşılabilir fakat MHP şu anda desteğini çektiği andan itibaren o ihtimal de ortada kalmıyor. İhtimalsiz durumda hem AKP’nin hem de Erdoğan’ın kaybetme hali ortaya çıkıyor. Artık MHP, AKP’nin iktidar hayalinin emniyet sibobu. Bu da onu sahip olduğu oy oranından, sahip olduğu seçmen desteğinden çok daha güçlü bir pozisyonda tutuyor.”

Alternatif oluşturdular

İktidar tarafından Altılı Masa’nın dağılacağına dair söylemleri değerlendiren Aksoy, “Seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’i anlaşarak veya anlaşamayarak seçime kadar Altılı Masa’nın devam edeceğine inandığını ifade ediyor. Yüzde 70’in üzerinde seçmen grubunun buna inanması, sadece o masayı oluşturan partilerin değil, demek ki Cumhur İttifakı’nı oluşturan seçmenin bir grubunun da buna ihtimal verdiğini gösteriyor” dedi. “Altılı Masa gerçekten ifade edildiği gibi birbirine benzemez siyasal yapıların bir araya gelmesiyle oluşuyor” diyen Aksoy, “Tam da aslında bu partiler birbirine benzemedikleri için bugün yüzde 40’a karşı yüzde 60’lık bir blok oluşturabilmiş durumdalar. Altılı Masa üzerinden muhalefetin bana göre en çok elde ettiği kazanç bir alternatif yaratabilme hali. Oy oranına bugün artıya katmasa da bir tarafıyla iktidara karşı bir alternatif geliştirmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi