'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti’nin seçim raporunda muhalif gazetecilere uygulanan otosansürün seçmenlerin bilinçli bir seçim yapma fırsatını sınırladığına dikkat çekildi.

Aslan Özdemir - İstanbul

Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti’nin 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ön bulgularının yer aldığı raporda; “Demokratik bir süreç için kilit niteliğinde olan temel özgürlükler toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile yargının bağımsızlığı konularında uzun süredir var olan endişeler bu seçim döneminde de ele alınmamıştır” değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca, “Seçim döneminde, Cumhurbaşkanı, resmi görevlerini ifa ederken sık sık kampanya faaliyetlerine yer vermiş; diğer pek çok görevdeki kamu görevlisi de büyük altyapı projelerinin açılış törenlerini seçim propagandası yapmak için kullanmışlardır” denildi.

Terör suçlamalarıyla karşı karşıya kaldılar

Raporda, “Medya piyasası, kritik yayın organlarının aleyhine olan hükümet ve devlete bağlı reklamlar tarafından çarpıtılmıştır. Ayrıca, çoğu medya kuruluşunun kamu satın alımlarına bağımlı olması bu kuruluşların yayın politikalarını etkilemektedir. Gazeteciler, özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda, seçim dönemi de dahil olmak üzere, haberlerine dayanarak sıklıkla terör suçlamalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Pek çok gazeteci ve medya kuruluşu da muhalif ve eleştirel medyaya karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartlarının alınabilmesi süreci hakkında endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. Gazetecilerin tutuklanması ve yargılanması vakaları, kamu ilanlarının seçici bir üslupla dağıtılması ve basın kartlarının keyfi olarak tahsis edilmesiyle birleştiğinde yasal çerçeve, otosansüre katkıda bulunmakta ve seçmenlerin bilinçli bir seçim yapma fırsatını sınırlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘Oy kullanmaları engellendi’ iddaları

“Oy kullanma yerlerinin yüzde 12’sinde yetkisiz kişilerin varlığı da kaydedilmiştir” denilen raporda şunlara dikkat çekildi: “Yapılan gözlemlerin yüzde 5’inde, başta parti gözlemcileri olmak üzere Sandık Kuruluna mensup olmayan kişilerin oy verme sürecine doğrudan müdahale ettiği görülmüştür. Seçim günü medyada STK’lar ve muhalefetteki siyasi partilerin temsilcilerden alınan bir bilgiye göre, Gaziantep’teki birkaç bin seçmenin gizlice Sandık Kurulu üyesi olarak kaydettirildiği ve bu kişilerin normalde ikametleri gereği kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanmalarının engellendiği yönünde bir iddia yer almıştır. Oy kullanma yerlerinin sadece yüzde 50’si engelli seçmenlerin yardım almadan erişimine uygun görülmüş ve yüzde 77’sinin iç düzeni bu seçmenler için uygun bulunmuştur.”