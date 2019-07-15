Seçmenin yarısı parti değiştirebilir

Anket şirketi ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin kuracağı iddia edilen yeni partilerin oy potansiyelini değerlendirdi.

Yeni partilerin oy alma şansının, içinde bulunulan atmosfere bağlı olduğunu söyleyen Uslu, “Seçmen hiçbir zaman bir an önce parti kurun da biz de oy verelim demiyor. Burada önemli olan şu. Bazı atmosferler vardır ki yeni parti için hiç uygun bir zemin değildir, bazen de uygun bir zemin ortaya çıkabilir. Seçmenin mevcut partilerle ilgili kanaatlerine ve tercih ettiği parti ile ilgili bir mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına bakmak gerekir” diye konuştu. Bugünkü durumu değerlendiren Uslu, “Seçmenin yüzde 20’si yakın zamana kadar sadâkatsiz seçmenlerden oluşuyordu. Bunlar her seçimde farklı partiler deniyorlar. Bu eğilim referandumdan bu tarafa güçlenmeye başladı. Seçmenin yüzde 25’e yakını bir önce oy verdiği partiyi tercih etmiyor. Dolayısıyla bu yeni kurulacak partiler için bir potansiyel. Bir de yüzde 10 civarında kendisini hiçbir partiye ait hissetmeyen seçmen var” dedi.

Gençler, yeni partilere yönelebilir

T24’ün haberine göre, ebeveynlerine benzer oy verme eğiliminin de son zamanlarda düştüğünü belirten Uslu, ”Gençler artık siyasal tutumlarını ebeveynlerinden çok başka mecralardan edinebiliyorlar. Dolayısıyla yeni seçmenlerin ebeveynleri gibi davranacaklarını varsaymamız için de elimizde bir neden yok. Bunlar da yeni partilere yönelebilirler” açıklamasını yaptı. 2-3 seçimdir aynı partiye oy verdiği halde partisinden mutsuz olan bir kesimin de var olduğunu ifade eden ANAR Genel Müdürü, “Bunların hepsini topladığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 50’si yapıyor. Yani seçmenin yaklaşık yüzde 50’si parti tercihini değiştirme potansiyeline sahip. Bu durum mevcut kurumsal partilerin önünde bir tehdit, yeni partiler için de bir fırsat olarak görünüyor” dedi. Bu potansiyele sahip seçmenlerin hepsinin gidip yeni partiye oy vereceği gibi bir durum olmadığını da söyleyen İbrahim Uslu, “Elbetteki yüzde 50’nin bir kısmı mevcut partilere yönelecektir, bir kısmı da yeni partiye oy verecektir” diye konuştu.