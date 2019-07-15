"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Seçmenin yarısı parti değiştirebilir

15 Temmuz 2019, Pazartesi
Anket şirketi ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin kuracağı iddia edilen yeni partilerin oy potansiyelini değerlendirdi.

Yeni partilerin oy alma şansının, içinde bulunulan atmosfere bağlı olduğunu söyleyen Uslu, “Seçmen hiçbir zaman bir an önce parti kurun da biz de oy verelim demiyor. Burada önemli olan şu. Bazı atmosferler vardır ki yeni parti için hiç uygun bir zemin değildir, bazen de uygun bir zemin ortaya çıkabilir. Seçmenin mevcut partilerle ilgili kanaatlerine ve tercih ettiği parti ile ilgili bir mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına bakmak gerekir” diye konuştu. Bugünkü durumu değerlendiren Uslu, “Seçmenin yüzde 20’si yakın zamana kadar sadâkatsiz seçmenlerden oluşuyordu. Bunlar her seçimde farklı partiler deniyorlar. Bu eğilim referandumdan bu tarafa güçlenmeye başladı. Seçmenin yüzde 25’e yakını bir önce oy verdiği partiyi tercih etmiyor. Dolayısıyla bu yeni kurulacak partiler için bir potansiyel. Bir de yüzde 10 civarında kendisini hiçbir partiye ait hissetmeyen seçmen var” dedi.

Gençler, yeni partilere yönelebilir

T24’ün haberine göre, ebeveynlerine benzer oy verme eğiliminin de son zamanlarda düştüğünü belirten Uslu, ”Gençler artık siyasal tutumlarını ebeveynlerinden çok başka mecralardan edinebiliyorlar. Dolayısıyla yeni seçmenlerin ebeveynleri gibi davranacaklarını varsaymamız için de elimizde bir neden yok. Bunlar da yeni partilere yönelebilirler” açıklamasını yaptı. 2-3 seçimdir aynı partiye oy verdiği halde partisinden mutsuz olan bir kesimin de var olduğunu ifade eden ANAR Genel Müdürü, “Bunların hepsini topladığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 50’si yapıyor. Yani seçmenin yaklaşık yüzde 50’si parti tercihini değiştirme potansiyeline sahip. Bu durum mevcut kurumsal partilerin önünde bir tehdit, yeni partiler için de bir fırsat olarak görünüyor” dedi. Bu potansiyele sahip seçmenlerin hepsinin gidip yeni partiye oy vereceği gibi bir durum olmadığını da söyleyen İbrahim Uslu, “Elbetteki yüzde 50’nin bir kısmı mevcut partilere yönelecektir, bir kısmı da yeni partiye oy verecektir” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbeye lanet hukuka davet

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız

    Bu yanlıştan dönmeliyiz

    10 adımda çocukla seyahat

    7 günlük tercih için 13 tavsiye

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İran, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı

    İsrailli bakandan küstah talep

    Fransa'da Bastille Günü kutlamalarında 152 kişi gözaltına alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 tarihimizin en önemli anlaşması

    Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

    Halk Macron'u yuhaladı ve istifaya davet etti

    Çad'da bir yıldan fazla uygulanan sosyal medya sansürü kaldırıldı

    Karpuz tarlada kaldı

    Asgarî ücretli 128 gün devlete çalışıyor

    Giresun'da minibüs dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var!

    Hindistan Ay'da su arayacak

    Yaralanan askerden acı haber!

    Süper Lig'in fikstürü 17 Temmuz'da belli olacak

    Tarihte yolculuğa davet ediyorlar...

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Asırların hekimi Er-Râzîden hikmetler (4)
    Genel

    Bu yanlıştan dönmeliyiz
    Genel

    AKP, derin yapıyla uzlaştı
    Genel

    Darbeye lanet hukuka davet
    Mehmet KARA

    15 Temmuz’un 3. Yıldönümü… Adalet ve demokrasi ortak paydasında birleşilmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “S-400 şantajı” nasıl aşılacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (1)
    Genel

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.