Sedef Kabaş’ın tutukluluğa itiraz reddedildi

Gazeteci Sedef Kabaş’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iki bakana yönelik sözleri nedeniyle 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Mart 2022 tarihinde başlanacak. Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz ise İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafında reddedildi.

Öte yandan, tensip incelemesinde Kabaş’ı tahliye etmeyen mahkeme, avukat Uğur Poyraz’ın tutukluluğa itirazını da ayrıca inceledi. İstanbul - Anka

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