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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Şeffaflık olmayınca aşıya da güven olmuyor

07 Aralık 2020, Pazartesi 18:30
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Başından beri hükümet salgınla ilgili şeffaf olmadığı için aşı konusunda da insanların şeffaflıkla ilgili güven sorunu var” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını sürerken bilim insanlarının pandemiden kurtulma yolu olarak işaret ettiği aşı çalışmalarında da büyük yol kat edildi. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ise Türkiye’de faz3 çalışmalarına devam edilen Çin merkezli Sinovac’ın aşısından 50 milyon doz sipariş edildiğini açıkladı.  Aşı konusunda toplumda oluşan soru işaretlerini gidermek için çalışmalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu hafta içerisinde Covid-19 aşılarına ilişkin bir açıklama yapmayı planlıyor.

Doğru sorular sorulmalı

Toplumda aşı konusunda soru işaretlerinin olduğunu ve bilimsel çalışmaları yakından takip ederek değerlendirme yapmaya çalıştıklarını belirten TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “İlgili birimlerimizin aşı çalışmalarına ilişkin yürüttüğü çalışma, değerlendirme devam ediyor. Bu hafta içinde de bu değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda ilgili tüm tarafların birlikte oluşturduğu bir görüş ile değerlendirme yapmak doğrudur. Bu aşamada doğru sorular sormak gerekiyor. Doğru soruları sorma sorumluluğu da, bilim insanlarının görev aldığı TTB’ye düşüyor.  Biz de Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle bu soruları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu soruların yanıtları üzerinden bir değerlendirmeyi hep birlikte yapalım ve güvenle aşılama süreçlerini tamamlayalım” dedi.

Çok büyük zarar verdiler

Gazete Duvar’ın haberine göre, son yıllarda Türkiye’de aşı karşıtlığına ilişkin söylemlerin yaygınlaştığını belirten Fincancı, “Türkiye’de ne yazık ki şöyle bir zorluğumuz var” dedi ve şunları kaydetti: “Başından beri hükümet salgınla ilgili şeffaf olmadığı için aşı konusunda da insanların şeffaflıkla ilgili güven sorunu var. Aslında güveni böyle sarsarak, şeffaf olmayı reddederek, veriler üzerinde oynayarak çok büyük zarar verdiler. Toplumdaki bu güven eksikliğini fark etmeleri gerekiyor. Hükümete duyulan bu güven sorunu aşı karşıtlığına yol açabilir. Çok ciddî bir aşı karşıtlığı sorunu önümüzde duruyor. Bilim insanları bilimsel temelde açıklamaları yaptığında buna güven duyulması gerekiyor.  TTB olarak, sağlık emek örgütleri olarak doğru yerden sözü kurmaya çalışıyoruz.”

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