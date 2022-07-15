Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu, yoksul halktan toplanan vergilerin devlet eliyle zenginlere verildiğini söyledi.

Bozoğlu, “Türkiye’de vergi yükü yoksulların üzerinde oluşuyor. Enflasyon arttıkça devlet zenginleşiyor. Devlet yoksuldan alıp zengine veriyor. Şeffaflık yok, denetim eksik” vurgusu yaptı. artıgerçek’in haberine göre,

Bozoğlu, yoksul halktan toplanan vergilerin devlet eliyle zenginlere verildiğini söyledi. Vergi toplanırken de harcanırken de yoksulların kaybettiğini, zenginlerin kazandığını ifade eden Bozoğlu, “Ayşe teyzeden, Mehmet amcadan vergiyi topla, git mevduat sahibine öde. Herhalde biz bu konuda dünyada tekiz” dedi.

Aktardığın para kimi zenginleştiriyor?

Bozoğlu, kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verebilirliğin kritik önem taşıdığını belirtirken, bu iki unsurda da büyük eksiklikler yaşandığını söyledi. Bütçe harcamalarının yeterince denetlenemediğini, Sayıştay raporlarının eksik geldiğini, ihalelerin yasa dışına çıkılarak yapıldığını belirten Bozoğlu, “Verginin toplanması da harcanması da gelir dağılımını değiştiriyor. Hiçbir harcama için ‘Ben yaptım, kime ne’ denilemez. Aktardığın para kimi zenginleştiriyor? Parayı kimin için harcıyorsun? Halkın önceliğine göre harcamak ve hesap vermek temel kural. Kesin hesap komisyonu muhalefetin liderliğinde oluşmalı” dedi.

Haber Merkezi