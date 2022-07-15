"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Şeffaflık yok, denetim eksik

15 Temmuz 2022, Cuma 23:15
Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu, yoksul halktan toplanan vergilerin devlet eliyle zenginlere verildiğini söyledi.

Bozoğlu, “Türkiye’de vergi yükü yoksulların üzerinde oluşuyor. Enflasyon arttıkça devlet zenginleşiyor. Devlet yoksuldan alıp zengine veriyor. Şeffaflık yok, denetim eksik” vurgusu yaptı. artıgerçek’in haberine göre, 

Bozoğlu, yoksul halktan toplanan vergilerin devlet eliyle zenginlere verildiğini söyledi. Vergi toplanırken de harcanırken de yoksulların kaybettiğini, zenginlerin kazandığını ifade eden Bozoğlu, “Ayşe teyzeden, Mehmet amcadan vergiyi topla, git mevduat sahibine öde. Herhalde biz bu konuda dünyada tekiz” dedi.

Aktardığın para kimi zenginleştiriyor?

Bozoğlu, kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verebilirliğin kritik önem taşıdığını belirtirken, bu iki unsurda da büyük eksiklikler yaşandığını söyledi. Bütçe harcamalarının yeterince denetlenemediğini, Sayıştay raporlarının eksik geldiğini, ihalelerin yasa dışına çıkılarak yapıldığını belirten Bozoğlu, “Verginin toplanması da harcanması da gelir dağılımını değiştiriyor. Hiçbir harcama için ‘Ben yaptım, kime ne’ denilemez. Aktardığın para kimi zenginleştiriyor? Parayı kimin için harcıyorsun? Halkın önceliğine göre harcamak ve hesap vermek temel kural. Kesin hesap komisyonu muhalefetin liderliğinde oluşmalı” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız'

    Japonya'da günlük vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı

    Çocuklarda oyun bağımlılığının önlemleri

    Derhal tedbir alın

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır

    Tüm camilerden sela okundu

    'Tedbirler geri gelmeli'

    İflas kapıda

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı

    Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı

    Ehliyet ve liyakat kuralı hayata geçirilmeli

    Gölcük Tersanesi’nde neler oluyor?

    Şeffaflık yok, denetim eksik

    Guterres şok yaşamış

    Gazze’den Kudüs Deklarasyonu’na tepki

    Bulgarlar gelmezse işler kötüye gider

    Biden: Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor

    Müküs Çayı'na düşen Eyüp Güneş 35 gündür aranıyor

    Hastanelere ‘Kapı Güvenlik Sistemleri’ kuruluyor

    Fas'ta 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorular hâlâ cevapsız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı
    Genel

    İflas kapıda
    Faruk ÇAKIR

    Siyaseti camilere sokmayın!
    Genel

    Derhal tedbir alın
    Genel

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset-2
    Ali FERŞADOĞLU

    İçindeki şeytanı taşla!
    Genel

    'Tedbirler geri gelmeli'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.