Devleti yönetenler, 21 yılda bizden toplanan 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira vergiyi nerelere harcadıklarının hesabını vermek zorunda.

Şeffaflıktan uzaklaşıldı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl: “Şeffaflığın olmadığı coğrafyalarda yoksulluğun da, yolsuzluğun da, israfın da önüne geçilemez. Gelinen noktada kurumlar da, bütçe de, harcamalar da şeffaflıktan uzaklaştı. Oysa halkın parasını harcayanlar her kuruşun hesabını şeffafça vermek zorunda.”

İhalelerde gelinen nokta

“2014’te ihalelerin % 73.74'ü açık ihale usulü ile yapılırken bu oran 2022’de % 57.55'e düştü. Pazarlık usulünün kullanımı 2.5 kat arttı. İstisna alımları ikiye katlandı. Bütçede 2021’e kadar 0 TL olan ‘Diğer transferler’ kaleminden son iki yıl dört ayda 85 milyar lira harcandı.”

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Şeffaflık yoksa yolsuzluk da, israf da bitmez

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, şeffaflığın olmadığı coğrafyalarda yoksulluğun da yolsuzluğun da israfın da önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ekonomide kemer sıkma politikalarına paralel acı reçetenin gündemde olduğuna işaret ediyor. Bingöl, “Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek devir teslim töreninde ‘sürdürülebilir yüksek büyüme’, ‘mali disiplin’ kavramlarını birlikte zikretti. Bu kavramlar, maliye literatürüne aşina olan kişiler için önümüzdeki dönemde bir acı reçetenin yazılacağı anlamına gelir” diyor.

Günah keçisi ilan edilmezlerse...

Yerel seçimlere kadar “sürdürülebilir yüksek büyüme” kısmını önceleyen politikalar olsa da seçim sonrasında giderlerin ciddi kısıldığı, ücret artışlarının sınırlandığı, kamu yatırımlarının azaldığı, gelir artırıcı önlemlerin devreye sokulduğu, yeni vergiler ve artışların olduğu “mali disiplin” dönemine girileceğini söyleyen Bingöl, ekliyor: “Tabii, bu dönemde bir yol kazası olup da yolda Bakan veya Merkez Bankası Başkanı hükümet otobüsünden indirilip onlara güle güle denilip günah keçisi ilan edilmezler ise.”

Bu para kimlere, neden ödendi?

Türkiye’de gelinen noktada kurumların da bütçenin de harcamaların da şeffaflıktan uzaklaştığını vurgulayan Ozan Bingöl, örneğin bütçede 2021 yılına kadar 0 TL olan “Ekonomik/Mali Amaçlı Diğer Transferler” kaleminden son iki yıl dört ayda 85 milyar liranın üzerinde bir harcama yapıldığını belirterek, “Vergi ödeyicileri olarak sormak zorundayız; bu para kimlere, neden ödenmiştir? Bu ‘Diğer’ kalemi nedir? Şeffaflık nerededir” diye soruyor. Halkın parasını harcayanların her kuruşun hesabını şeffafça vermek zorunda olduğunu ifade eden Bingöl, bir başka örneğin ise Kamu İhale Kanunu ile yapılan ihalelerle ilgili olduğunu söylüyor.

Pazarlık usulü 2,5 kat arttı

Bingöl’ün verdiği bilgiye göre 2014 yılında ihalelerin yüzde 73,74’ü açık ihale usulü ile yapılırken bu oran 2022 yılında yüzde 57,55’e kadar düştü. Buna karşılık pazarlık usulünün kullanımı 2,5 kat artış gösterdi. İstisna alımları ise iki katına çıktı. Şeffaflığın olmadığı coğrafyalarda yoksulluğun da yolsuzluğun da israfın da önüne geçilemeyeceğini dile getiren Bingöl, “Bizler vergi ödeyicileri olarak 25 kuruşluk poşete gösterdiğimiz hassasiyeti, son 21 yılda bizlerden toplanan 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira verginin nerelere harcadığına göstermek zorundayız” diye ekliyor.

Haber Merkezi