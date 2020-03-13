Şehidimiz duâlarla uğurlandı

Suriye’nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş’un cenazesi, memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Buluş’un (29) Türk Bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Mahallesi’ndeki evinde helâllik alınmasının ardından Hacı Meryem İçcan Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerce taşınan şehidin tabutuna Bakan Akar da omuz verdi. Şehit Buluş’un cenazesi, daha sonra Kırıkhan Şehitliği’nde defnedildi. AA

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