Şehidimiz dualarla uğurlandı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilâk etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın şehit olduğunu bildirdi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak tören düzenlendi.
Törende, şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Şehidin öz geçmişi okundu, duâ edildi. Şehidin naaşı, silâh arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürülen şehit Çalışkan’ın cenazesi, buradan memleketi Samsun’a uğurlandı.
Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, memleketi Samsun’da dualarla toprağa verildi.
AA