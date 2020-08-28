Şehidimiz duâlarla

Ağrı’da operasyonda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum’da tören düzenlendi.

Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında 3 gün önce tesbit edilen mağaradaki yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanade tüm müdahalelere rağmen dün şehit olan Ak’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’na getirildi. Burada düzenlenen törende şehit Ak’ın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım duâ etti. Tören mangasınca omuzlarda taşınarak askeri uçağa alınan şehit Ak’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu’ya gönderildi. AA

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