"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Şehidin eşi: Koşa koşa giderdi işine

20 Mayıs 2019, Pazartesi 11:15
Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın Çorum'daki evinde yas var.

Kapaklıkaya ailesi, Çorum Valiliğince şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. 

"Koşa koşa giderdi işine"

Şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya, yaptığı açıklamada, şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın 2012'deki mülakatta Türkiye birincisi olarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine girmeyi başardığını söyledi.

Şehit Kapaklıkaya'nın mülakatın ardından göreve "Arama kurtarma tam benim yapacağım iş. Tam beni arıyorlarmış." sözleriyle başladığını belirten Kapaklıkaya, eşinin işini çok sevdiğini vurguladı. 

Kapaklıkaya, "Koşa koşa giderdi işine. 7 yıldır dalgıç olarak görev yapıyordu. İkinci çocuğumuza hamileyken Şırnak'ta göreve başladı. Şırnak'ta 5 yıl kaldıktan sonra Ankara'da JAK'a girdi, dalgıç oldu. Şırnak'ta görevliyken 2012'de arama kurtarma ekibine girmeye karar verdi ve mülakatlara girdi. Mülakatta en başarılı asker olmuş. Her zaman en başarılı oydu." dedi.

Soğanlı Dağı'ndaki arama kurtarma görevi süresince eşiyle bölgede cep telefonunun çekmemesi nedeniyle yalnızca akşamları görüşebildiklerini ifade eden Kapaklıkaya, eşinin, kendisine çok zor şartlarda görev yaptıklarını söylediğini anlattı. 

"Şehit olduğu için gururluyum"

Şehit eşinin çevresindeki herkes tarafından sevilen, sayılan ve takdir edilen biri olduğunu vurgulayan Kapaklıkaya, şunları kaydetti:

"Eşimi kaybettiğim için çok üzgünüm ama şehit olduğu için bir o kadar da gururluyum. Vatan sağ olsun. Aşırı derecede iyi bir insandı. İşine ve evine çok sadıktı. Hiç kimse onun kötü bir insan olduğunu söyleyemez. Çok sabırlı, çok sakindi, ailesine ve çocuklarına çok bağlıydı. Kimseyi kırmaz, üzmez, incitmezdi. Aynı köyde yaşıyorduk, beni sevmiş, istediler. Allah nasip etti evlendik. Allah'ıma hep şükrettim. Ona hep 'Şansım sensin. İyi ki seninle evlenmişim' dedim. Herkes ailemize imrenerek bakıyordu. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Bize de onun istediği gibi, ona layık çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin." 

Şehidin babası çiftçi emeklisi Şaban Kapaklıkaya ise "Oğlumun vefatından dolayı çok üzüldük ancak Allah'ın takdiri. Oğlum çok iyi, çok çalışkan bir çocuktu." dedi.

"Samimi ve iyi bir insandı"

Oğlunun önceden iyi bir inşaat ustası olduğunu belirten Kapaklıkaya, "Ona inşaatları bırakıp başka bir iş bulmasını söyledim. O da asker olmaya karar verdi. Çok arkadaşı vardı, çünkü samimi ve iyi bir insandı. Oturduğumuz evi oğlum inşa etti." ifadelerini kullandı.

Şehit annesi Hatice Kapaklıkaya da evladını kaybetmenin acısının büyük olduğunu anlatarak, "Üzülüyoruz, nasıl üzülmeyelim ki? Vatan sağ olsun." diye konuştu.  

 

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zorluklar arasından çifte kupaya...

    Facebook, İsrailli o hesapları kapattı

    Ticaret savaşı kızışıyor: ABD kara listeye, Google da ilişkilerini askıya aldı

    Gündem yeniden İdlib

    İdlib'de 4'ü çocuk 12 sivil daha öldü

    Şehidin eşi: Koşa koşa giderdi işine

    'Biz aramazsak kim arayacak'

    Ruhani'den 'referandum' değerlendirmesi

    ABD: Herhangi Amerikan unsuru zarar görmedi

    Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan İstanbul ve 23 Haziran mesajları

    Venezuela'nın başkentinde bomba alarmı

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'

    Her dört gençten birisi işsiz

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı

    İdlib’de halk bölgeyi terk ediyor

    Papa: Basın hür bırakılmalıdır

    ‘Siyasî kadrolaşmaya hayır’

    Sağlıkta mülâkata hayır

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bu vekil alkışlanır
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde ilk oruç
    Mehmet KARA

    Haberimiz olmadı, ama tarımda “çağ atladık”!
    Genel

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı
    Genel

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Âhirzamân Asrı
    Cevher İLHAN

    “Demokrasinin katline aracılık...”
    Feyzullah ERGÜN

    Kuruyemişte yaşanan problemler ve sağlığımız - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.