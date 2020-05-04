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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin genelge yayınlandı

04 Mayıs 2020, Pazartesi 23:51
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

Genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. 

Aksi halde virüsün yayılımının hızlanacağı, bunun da vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artıracağı belirtilen genelgede, böylelikle vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği ve durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı kaydedildi.

Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı anımsatılan genelgede, kısıtlamanın bu gece yarısına kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Genelgede, vaka artış hızı, salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler ve ikinci dalga salgınla ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline giriş ve çıkış kısıtlamasına yönelik tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği belirtildi.

Giriş ve çıkış kısıtlaması 7 ilde kaldırıldı, 24 ilde devam ediyor

Yapılan değerlendirmeler sonucu Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilen genelgede, diğer 23 il ile Zonguldak'a yapılacak tüm giriş ve çıkışlar için getirilen kısıtlamanın ise devam ettirilmesi kararı alındığı kaydedildi. 

Genelgede, geçmişte gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili valilerce İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bazı tedbir kararlarının alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgede, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarından toplu ulaşım ve özel araçlar dahil kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların bu gece yarısından 19 Mayıs 2020 salı günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı ifade edildi.

Geçmiş genelgelerde belirtilen istisnalar bu dönem için de geçerli 

Bu illerde yaşayan ya da bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmalarının esas olacağı vurgulanan genelgede, şehir giriş ve çıkış kısıtlamasına yönelik önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnaların, bu kısıtlama dönemi için de geçerliliğini koruyacağı bildirildi. 

Tedbirlere ilişkin valilerce ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması talimatı verilen genelgede, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istendi. 

Genelgede, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'n

AA

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