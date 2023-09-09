Şehirler ranta değil bilime teslim edilsin

Prof. Dr. Naci Görür, taşkınların göz göre göre geldiğini belirterek, şehirlerin rant anlayışına değil, bilime teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Rant anlayışından vaz geçilsin

İSTANBUL ve Kırklareli’nde yaşanan seller üzerine bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Seller her yerde yaşanıyor, ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor” dedi. Bazı yerlerde yapılaşmanın rant anlayışına göre yapıldığına dikkati çeken Görür, felâketlerden korunmak için şehirlerin bilimin güvenli ellerine teslim edilmesini istedi.

Bugün sel, yarın deprem

Prof. Görür, “Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız. Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Bu günkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi” dedi.

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Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi

Prof. Dr. Naci Görür: “Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım” dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sel felaketlerine sosyal medya platformu X’te dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

Görür, taşkınların göz göre göre geldiğini belirterek, şu açıklamada bulundu: “Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor. Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur. Bu kollar Trakya’nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara’ya kavuştururlar.

İmara açarsanız bu afetlerle karşılaşırsınız

Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız. Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bu günkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım. Sevgiyle.”

Haber Merkezi