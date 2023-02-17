Şehit annesi Şehit oğlunun eşyalarını depremzedelere gönderdi

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Nihal Mehmethan, 5 yıl önce Şehit düşen oğlu Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşyalarını, belediyenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

Çekmeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı. İlçede yaşayan Nihal Mehmethan da 5 yıl önce Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan oğlu Fatih Mehmethan'ın eşyalarını kampanya aracılığıyla depremzedelere gönderdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Nihal Mehmethan, depremden bir hafta önce oğlunu rüyasında gördüğünü, oğlunun rüyada "Anne ben çok üşüdüm." dediğini aktardı. Depremin ardından şehit evladının eşyalarını depremzedelere göndermeye karar verdiğini ifade eden Mehmethan, şunları kaydetti: "Daha önce kimseye kıyıp da veremiyordum. Bu zamana kadar muhafaza ettim, Allah hayırlısı ile giymelerini nasip etsin. Allah bir daha göstermesin. Rabbimden ölenlere rahmet, kalanlara selamet, yaralılara şifa diliyorum. Sağlıklı ve sıhhatli olanlara da Rabbimden sabır diliyorum." AA

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